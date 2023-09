Marcelo Casal Jr/ Agência Brasil Banco Central





O Banco Central anunciou nesta segunda-feira (4) que o PIX, sistema de pagamentos instantâneos amplamente utilizado no Brasil, pode em breve ganhar novas funcionalidades, expandindo ainda mais suas aplicações. Essa notícia vem como parte do relatório de gestão do PIX, que cobre o período de 2020 a 2022.

Uma das possibilidades que têm sido discutidas é o uso do PIX para efetuar pagamentos de pedágios em rodovias, estacionamentos e até mesmo no transporte público. Isso poderia trazer maior comodidade aos usuários, eliminando a necessidade de pagamento em dinheiro ou de outros métodos de pagamento, tornando o processo mais rápido e menos burocrático.

Além disso, o relatório também mencionou a perspectiva de utilizar o PIX em operações internacionais, incluindo remessas e pagamentos no exterior. Essa expansão potencial da ação abriria portas para transações financeiras além das fronteiras nacionais, facilitando a vida de brasileiros que necessitam realizar pagamentos ou transferências internacionais.

Pix pode substituir o cartão de crédito?

O presidente do BC, Roberto Campos Neto, levantou a possibilidade de que o PIX, sistema de pagamentos instantâneos do Brasil, venha a se tornar uma alternativa ao tradicional cartão de crédito.

Uma das medidas em análise é a eliminação do chamado "rotativo" do cartão de crédito, que é conhecido por seus juros elevados. Além disso, o Banco Central está considerando a implementação de um parcelamento do saldo devedor do cartão de crédito com taxas de juros mais baixas, bem como a cobrança de tarifas diferenciadas para compras parceladas com prazos mais longos.

O relatório de gestão sinaliza que poderá haver regras padronizadas para permitir o uso do PIX em pagamentos a prazo ou parcelados. Isso poderia representar uma mudança significativa no mercado de pagamentos, possibilitando que os consumidores utilizem o PIX de forma mais flexível em suas transações financeiras, inclusive aquelas realizadas a prazo.





Essa possível evolução do PIX também visa a reduzir o risco de crédito para os destinatários de pagamentos em parcelas, caso o pagador não cumpra com suas obrigações financeiras.

Além disso, o Banco Central está atentamente acompanhando as soluções oferecidas pelo setor financeiro, que incluem a vinculação de crédito pessoal às transações e a possibilidade de pagamento de transações PIX diretamente na fatura do cartão de crédito.