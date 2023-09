Valter Campanato/Agência Brasil - 08/08/2023 Fernando Haddad defende corte maior na taxa de juros

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu neste sábado (2) o corte da taxa Selic em 0,75 ponto percentual (p.p.). Atualmente, a taxa básica de juros da economia brasileira está em 13,25% ao ano, após corte de 0,5 p.p. no início de agosto.



"Todo esforço fiscal que o governo fizer vai ser bom e pode sinalizar ao Banco Central que é hora de cortar os juros não em meio porcento, mas em 0,75 ponto porcentual", disse Haddad em evento realizado pela XP Investimentos em São Paulo.

A próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), órgão que define a Selic, está marcada para os dias 19 e 20 de setembro. A queda de 0,5 p.p. de agosto foi a primeira em três anos, e veio após muita pressão do governo.

Em sua fala neste sábado, Haddad disse que o ciclo de cortes poderia ter sido iniciado antes, em maio ou junho. Apesar disso, o ministro disse que a Fazenda e o BC trabalham "sob um ponto de vista em comum", e que novas reduções dos juros já estão contratadas.



Na ata da última reunião do Copom , o órgão afirma que fará novos cortes nos juros, mas diz ser "pouco provável uma intensificação adicional do ritmo de ajustes".