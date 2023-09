Reprodução / CNN Brasil - 06.09.2023 Ciclone no Sul provocou cheia de rios, que levou a enchentes em diversos municípios do Rio Grande do Sul

A Caixa Econômica Federal informou nesta quarta-feira (6) que vai liberar o saque do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade para trabalhadores residentes em áreas afetadas pelo ciclone no Rio Grande do Sul.



Conhecida como Saque Calamidade, a modalidade permite que trabalhadores saquem valores da conta do FGTS por necessidade pessoal, urgente e grave decorrente de desastre natural que tenha atingido a sua área de residência. O valor máximo para saque é de R$ 6.220.

Quem tem direito ao Saque Calamidade do FGTS?

O saque é liberado para trabalhadores residentes em municípios que tiveram calamidade pública ou situação de emergência decretadas pelas autoridades públicas.

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 54 municípios foram afetados pelo ciclone. Seis deles (Campo Novo, Rio Grande, São José do Norte, São Sebastião do Caí, Sede Nova e Vera Cruz) já estavam em situação de emergência por outros desastres naturais e, portanto, trabalhadores dessas localidades já podem solicitar os saques.

Em relação às demais cidades, a Caixa informa que está trabalhando junto às autoridades locais para agilizar a liberação do Saque Calamidade. A lista completa de municípios autorizados fica disponível no site da Caixa.

Como solicitar o Saque Calamidade do FGTS?



O Saque Calamidade pode ser solicitado de forma digital, através do aplicativo FGTS, sem a necessidade de comparecer a uma agência da Caixa. O valor é depositado na conta indicada pelo trabalhador.



Para sacar, é preciso ter saldo na conta do FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses. Além disso, é necessário enviar no aplicativo foto de documento de identidade e comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade pública. O prazo para liberação do saque pela Caixa é de cinco dias úteis.