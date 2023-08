Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22/06/2023 Mega-Sena é sorteada nesta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia nesta quinta-feira (31) o concurso 2.627 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 42 milhões. O sorteio acontece às 20 horas (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).



As apostas podem ser feitas até às 19 horas, tanto em casas lotéricas quanto pela internet. O jogo simples, que dá direito a marcar seis dezenas, custa R$ 5.

Para apostar pela internet, porém, é necessário gastar no mínimo R$ 30. O valor pode ser atingido com seis apostas simples ou com outras formas de apostas, como os bolões. Veja aqui como jogar na Mega-Sena pela internet.

Tanto online quanto presencialmente, ainda é possível fazer apostas com mais números, que são mais caras mas aumentam as chances de ganhar. Confira as opções:

Aposta com 6 números - R$ 5 - Chance de 1 em 50.063.860

Aposta com 7 números - R$ 35 - Chance de 1 em 7.151.980

Aposta com 8 números - R$ 140 - Chance de 1 em 1.787.995

Aposta com 9 números - R$ 420 - Chance de 1 em 595.998

Aposta com 10 números - R$ 1.050 - Chance de 1 em 238.399

Aposta com 11 números - R$ 2.310 - Chance de 1 em 108.363

Aposta com 12 números - R$ 4.620 - Chance de 1 em 54.182

Aposta com 13 números - R$ 8.580 - Chance de 1 em 29.175

Aposta com 14 números - R$ 15.015,50 - Chance de 1 em 16.671

Aposta com 15 números - R$ 25.025,50 - Chance de 1 em 10.003

Aposta com 16 números - R$ 40.040 - Chance de 1 em 6.252

Aposta com 17 números - R$ 61.880 - Chance de 1 em 4.045

Aposta com 18 números - R$ 92.820 - Chance de 1 em 2.697

Aposta com 19 números - R$ 135.660 - Chance de 1 em 1.845

Aposta com 20 números - R$ 193.800 - Chance de 1 em 1.292

Se ninguém acertar os seis números sorteados nesta quinta-feira, o prêmio acumula para o próximo concurso, que acontece no sábado. Desde a última semana, a Mega-Sena está sendo sorteada três vezes por semana : às terças, quintas e sábados.