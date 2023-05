Antonio Cruz/Agência Brasil - 31/12/2018 Mega-Sena tem prêmio acumulado

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do sorteio da Mega-Sena desta quarta-feira (3), e o prêmio acumulou em R$ 7 milhões para o próximo concurso, que acontece no sábado (6).



Confira os números sorteados:



09 - 13 - 22 - 31 - 57 - 58

Apesar de ninguém ter ganhado o prêmio principal, 38 apostas acertaram cinco números, levando para casa R$ 46.948,05 cada, e 2.610 apostas acertaram quatro números, com prêmio de R$ 976,47 cada. No total, a arrecadação do concurso foi de R$ 30.942.860.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do sábado. É possível apostar em casas lotéricas ou pela internet .

Nos canais digitais, é necessário gastar no mínimo R$ 30, valor que pode ser atingido com seis apostas simples, já que agora cada uma custa R$ 5.

A Mega-Sena permite, no total, 15 níveis de apostas, marcando de seis a 20 números. Todas as opções tiveram os preços reajustados de forma proporcional. Quanto maior a chance de ganhar, mais caro é o bilhete. Confira as opções: