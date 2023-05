Antonio Cruz/Agência Brasil - 31/12/2018 Bilhete da Mega-Sena passa a custar R$ 5

A Caixa Econômica Federal sorteia nesta quarta-feira (29) o concurso 2.588 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 3 milhões. Esse será o primeiro sorteio da modalidade com o preço reajustado , que subiu de R$ 4,50 para R$ 5.



O sorteio acontece às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, e as apostas podem ser feitas até às 19h. É possível apostar tanto em casas lotéricas quanto pela internet .



Para apostar na Mega-Sena online, é necessário gastar no mínimo R$ 30. Para atingir esse valor, considerando os novos preços, é possível fazer seis apostas simples, de R$ 5 cada. Também é possível fazer uma aposta de sete números, que passa a custar R$ 35.

A Mega-Sena permite, no total, 15 níveis de apostas, marcando de seis a 20 números. Todas as opções tiveram os preços reajustados de forma proporcional. Quanto maior a chance de ganhar, mais caro é o bilhete. Confira as opções: