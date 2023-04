Reprodução/Shutterstock Loterias Caixa ficarão mais caras em breve após reajuste

A partir do final de abril, o jogo simples da Mega-Sena subirá de R$ 4,50 para R$ 5,00. Outras modalidades das Loterias Caixa também foram reajustadas. Segundo o banco público, o objetivo foi acompanhar a alta da inflação.



Como o prêmio da Mega-Sena acompanha a arrecadação de cada concurso, é possível que os valores pagos aos vencedores também cresçam. Isso se o número de jogadores permanecer estável em relação ao atual após os aumentos.

Como funciona o prêmio da Mega-Sena?

Em cada sorteio da Mega-Sena, o prêmio tem relação com o valor arrecadado. 43,35% do dinheiro adquirido com as vendas de bilhetes são destinados ao prêmio bruto - o restante vai para fundos sociais que financiam o esporte, a cultura e a segurança, por exemplo.

Desses 43,35%, 35% são destinados a quem acertar as seis dezenas, 19% são divididos entre os vencedores da quina, 19% são divididos entre os vencedores da quadra, e 27% ficam acumulados (22% para concursos com final 0 e 5, e 5% para a Mega da Virada).

Se o número de apostadores permanecer estável com o aumento de preço dos jogos, a arrecadação aumentará e, consequentemente, o prêmio também.

Além da Mega-Sena, quais modalidades foram reajustadas?



Além da Mega-Sena, que irá de R$ 4,50 para R$ 5,00, também foram reajustados:

a Lotofácil, de R$ 2,50 para R$ 3,00;

a Quina, de R$ 2,00 para R$ 2,50;

a Lotomania, de R$ 2,50 para R$ 3,00;

a Timemania, de R$ 3,00 para R$ 3,50;

o Dia de Sorte, de R$ 2,00 para R$ 2,50.

Para a Mega-Sena, Lotofácil, Quina e Lotomania, os reajustes entram em vigor a partir do dia 30 de abril. Para a Timemania e o Dia de Sorte, a partir do dia 3 de maio.