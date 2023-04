Felipe Moreno Mega-Sena sorteou R$ 61 milhões neste sábado

Um apostador de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais (MG), acertou sozinho as seis dezenas do concurso 2587 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (29). Com isso, a pessoa sorteada vai levar para casa mais de R$ 61 milhões.

Confira os números sorteados na Mega-Sena:

05 - 10 - 11 - 22 - 23 - 37

Ainda segundo a Caixa Econômica, outras 35 apostas de Minas Gerais - sete de Belo Horizonte, três de Divinópolis, duas de Alfenas, duas de Juiz de Fora, duas de Uberaba, duas de Uberlândia e uma de Araxá, Brasilândia de Minas, Buritis, Chapada Gaúcha, Contagem, Frutal, Ibirité, Ipatinga, Itaú de Minas, João Monlevade, Nanuque, Paracatu, Paraisópolis, Passos, Patrocínio, Ribeirão das Neves, e Virginópolis - acertaram cinco números e vão receber R$ 17.723,23 (para aposta simples).

Outros 328 apostadores ganharam na quina, e 27.180 foram premiados na quadra.

Como participar do próximo sorteio?

O próximo concurso da Mega-Sena acontece na quarta-feira (3), às 20h. É possível apostar até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa do país. Normalmente, os sorteios são realizados às quartas e aos sábados.

Também é possível apostar pela internet. O bilhete simples da Mega-Sena, com seis dezenas, vai passar a custar R$ 5 a partir do próximo sorteio. Veja aqui como apostar online.

Como funciona a Mega-Sena?

O concurso é realizado pela Caixa Econômica Federal e o vencedor pode receber milhões de reais se acertar as seis dezenas. Os sorteios ocorrem pelo menos duas vezes por semana – geralmente, às quartas-feiras e aos sábados. O apostador também pode ganhar prêmios com valor mais baixo caso acerte quatro ou cinco números, conhecidas como Quadra e Quina, respectivamente.

Na hora de jogar, o apostador pode escolher os números ou tentar a sorte com a Surpresinha. Esse modelo consiste na escolha automática, realizada pelo sistema, das dezenas jogadas. Outra opção é manter a mesma aposta por dois, quatro ou até oito sorteios consecutivos, conhecida como Teimosinha.

Os prêmios costumam iniciar em, aproximadamente, R$ 3 milhões para quem acertar as seis dezenas. Dessa forma, o valor vai acumulando a cada concurso sem vencedor.



Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para isso, é preciso marcar de seis a 15 números do volante. O prêmio total da Mega-Sena corresponde a 43,35% da arrecadação. Deste valor: