Divulgação/Caixa Econômica Federal Sorteio planejado para dia sete de setembro será realizado um dia depois do feriado

Acumulada em R$ 60 milhões, a Mega-Sena será adiada por um dia por conta do feriado de Sete de Setembro. A data, que comemora a Independência do Brasil, cai justamente na quarta-feira, data em que o sorteio costuma ser realizado.

Com o feriado, o sorteio será realizado na quinta-feira (8), após a data comemorativa que celebra os 200 anos de Independência, às 20h pelo horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Já a Lotofácil da Independência, jogo de número 2.610, paga o maior valor já sorteado pela categoria e será realizada sábado (10). A Caixa Econômica Federal irá sortear o prêmio que está avaliado em R$ 180 milhões e não irá acumular.

Para jogar no próximo concurso da Mega-Sena, é preciso realizar suas apostas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa do país.

Também é possível apostar pela internet. O bilhete simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 4,50. Porém, para aqueles que apostarem pela internet, não é possível optar pela aposta mínima, de R$ 4,50. No site da Caixa, o valor mínimo para apostar na Mega-Sena é de R$ 30, seja com uma única aposta ou mais de uma. V eja aqui como apostar .