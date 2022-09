MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Ministro da Economia Paulo Guedes e o presidente Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira (6) que o ministro da Economia, Paulo Guedes, deu aval para o Auxílio Brasil de R$ 600, apesar do projeto de lei que define o Orçamento do ano que vem prever um benefício de R$ 405.



"Tudo o que faço e falo tem aval do Paulo Guedes", declarou o chefe do Executivo, durante entrevista à Jovem Pan.

Na entrevista, Bolsonaro também voltou a elogiar Guedes. "O meu ministro da Economia é uma pessoa honrada, reconhecida no mundo todo".

O benefício "turbinado" com R$ 200 foi possível graças à promulgação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) Eleitoral , que permitiu o aumento dezembro deste ano.

Bolsonaro tem prometido manter o valor em R$ 600, assim como outros candidatos ao Planalto, mas ainda não definiu como acomodar a ampliação no teto de gastos, regra que limita o crescimento das despesas do governo à inflação do ano anterior.

Bolsonaro chegou a prometer usar dinheiro de venda de estatais para bancar o programa.