Pixabay Aposta única leva maior prêmio da história da loteria britânica: R$ 1,27 bilhão

Uma única aposta levou o maior prêmio da história da loteria britânica, segundo anunciaram nesta terça-feira (19). O valor sorteado era de £195 milhões, o equivalente a R$ 1,27 bilhão. A identidade do vencedor do prêmio não foi ainda divulgada.

"Este vencedor acaba de se tornar o maior vencedor da Loteria Nacional de todos os tempos, o quarto vencedor do jackpot do EuroMillions deste ano e o 15º vencedor do Reino Unido com mais de £ 100 milhões", disse Andy Carter, conselheiro de vencedores da Camelot, que opera a loteria.

Foi a segunda vez no ano que a loteria EuroMillions bateu o recorde de maior prêmio. Em maio, o casal Joe e Jess Thwaite, de Gloucestershire, no Sudoeste da Inglaterra, levou um prêmio de £184 milhões, que, convertido em reais, vale R$ 1,19 bilhão.

A terceira maior vitória da história da loteria é de 2019, quando uma aposta arrebatou £170 milhões, cerca de R$ 1,1 bilhão.