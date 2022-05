Agência Brasil Mega-Sena

Ninguém acertou as seis dezenas no sorteio da Mega-Sena dessa quarta-feira (18). Com isso, o prêmio acumulou para R$ 53 milhões. Os números sorteados foram: 01, 32, 35, 44, 45 e 57. Veja como apostar online.

Segundo a Caixa Econômica Federal, 52 apostadores acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 82.539,97, cada um. A quadra saiu para 5.101 apostas, com prêmio de R$ 1.202,02.

O próximo sorteio será no sábado (21), no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 20h. As apostas podem ser feitas até as 19h de sábado, pela internet ou nas casas lotéricas.