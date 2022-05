Divulgação/Del Valle Del Valle Fresh

O Procon Carioca notificou a Coca-Cola a prestar esclarecimentos sobre a linha Del Valle Fresh. O órgão municipal de defesa do consumidor diz ter tido notícia por reportagens de possíveis descumprimentos da legislação no que diz respeito a informação na publicidade do produto. A empresa terá cinco dias para responder.

Esta semana, o Procon-DF determinou a suspensão da distribuição e venda dos produtos da linha Del Valle Fresh até que seja feita alteração no rótulo da bebida. O órgão também determinou que seja feita contrapropaganda para esclarecer qualquer equívoco que a rotulagem ou publicidade do produto possa ter causado ao consumidor, já que há em destaque fruto na embalagem, apesar da composição ter apenas 1% de suco.

O Procon Carioca, por sua vez, pediu a Coca-Cola informação sobre a linha completa de produtos Del Valle, com cópia da embalagens e rótulos de cada item tabela nutricional, atestando a composição de cada um dos ingredientes e cópia dos materiais publicitários utilizados para divulgação das bebidas.



Segundo o diretor executivo do Procon Carioca, Igor Costa, a ideia é verificar se a publicidade do produto pode levar o consumidor a pensar que se trata de suco, o que a bebida não é, já que possui concentração suficiente da fruta.



Empresa diz que há transparência



Procurada a Coca-Cola voltou a dizer que "a ilustração no rótulo da linha Fresh da marca Del Valle reflete a matéria-prima presente na bebida". E acrescentou que "em razão do seu compromisso de transparência com o consumidor, disponibiliza no respectivo rótulo todas as informações referentes à sua composição, incluindo a quantidade de suco presente no produto, em estrita observação à legislação brasileira vigente e normas regulamentadoras dos órgãos competentes da categoria".



A fabricante afirma que "os produtos da linha Fresh da marca Del Valle não são e nunca foram classificados como suco ou néctar" e garante que seguirá todas as determinações dos órgãos competentes.