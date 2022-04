Agência O Globo/Cesar Conventi 44 pessoas dividem prêmio da Mega-Sena

Uma aposta feita em Santos, no litoral do estado de São Paulo, ganhou o prêmio da Mega-Sena do concurso 2468, sorteado neste sábado (2): R$ 122.627.171,80.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, uma aposta feita com 9 números saiu na lotérica Santo & Santo. Se tratava de um bolão com 44 cotas. Cada participante do bolão ficou com R$ 2.786.981,17.

A quina, com cinco números sorteados, pagou a 267 apostas ganhadoras R$ 34.158,18. Já a quadra, com quatro acertos, teve 20.734 apostas ganhadoras, cabendo a cada uma delas R$ 628,38.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na quarta-feira (6). A estimativa de prêmio é de R$ 3 milhões.