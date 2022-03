Felipe Moreno Mega-Sena: vencedor de Mongaguá (SP) resgata prêmio de R$ 94 milhões

O apostador que ganhou R$ 94 milhões no concurso 2.464 da Mega-Sena em Mongaguá, no litoral de São Paulo, deu início ao processo de retirada do dinheiro na última terça-feira (22), informa a Caixa Econômica Federal.



O homem levou a bolada fazendo uma aposta simples, no valor de R$ 4,50.

O sorteio foi realizado no último sábado (19). Duas apostas acertaram as seis dezenas, uma de Mongaguá, e a outra, de Uberlândia (MG). Os sortudos dividiram o prêmio de R$ 190 milhões, o quinto maior da história Mega-Sena (sem considerar a Mega da Virada).

O valor havia acumulado, após 12 sorteios sem vencedores.

Os números sorteados foram 02 - 07 - 24 - 43 - 52 - 56.

Segundo a Caixa, o ganhador de Uberlândia ainda não se apresentou para retirar a sua parte.

O último sorteio, realizado nesta quarta, não teve acertadores. As dezenas sorteadas foram 03 - 08 - 23 - 29 - 53 - 54.

O prêmio era estimado em R$ 80 milhões. O valor acumulou, e agora a Mega-Sena deve pagar R$ 90 milhões no fim de semana.