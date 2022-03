Senado Federal Caixa reduz juros do financiamento da casa própria atrelado à poupança

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quinta-feira (24) que vai reduzir os juros do financiamento da casa própria atrelado à poupança.

Hoje, a taxa mínima é a soma da TR (taxa referencial) com 2,95% ao ano, mais a remuneração da poupança.

A partir do dia 28 de março, próxima segunda-feira, passa a ser TR + 2,80% + remuneração da poupança, uma queda de 1,5 ponto percentual.

O banco não anunciou mudanças nas outras modalidades de financiamento.

Leia Também

Linha de crédito para pessoas com deficiência (PCDs)

A partir do dia 28, a Caixa passa a disponibilizar uma linha de crédito com recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para reforma ou adaptação de imóveis próprios, financiados pelo programa Casa Verde e Amarela, para famílias que possuam integrantes com deficiência.

Veja as novidades:

financiamento de até R$ 50 mil, limitado a 80% do orçamento da obra;

taxa de juros a partir de TR + 4,25% ao ano;

prazo de 240 meses para pagamento;

renda bruta mensal de até R$ 3 mil.

Novas condições do programa Casa Verde e Amarela

No dia 12 de abril, também começam a valer novas condições para financiamento por famílias com renda entre R$ 2.000,01 e R$ 2.400 do Programa Casa Verde e Amarela:

redução da taxa de juros de 0,5 ponto percentual no financiamento habitacional;

aumento dos subsídios para aquisição e construção de moradias.

No acumulado de 2021, a Caixa registrou recorde histórico na aplicação de recursos direcionados à habitação, totalizando mais de R$ 140 bilhões.

Somente nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, foram contratados R$ 21,5 bilhões em crédito a pessoas físicas e jurídicas, com recursos do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) e do FGTS.