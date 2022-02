Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas Mega-Sena de Carnaval tem sorteios nesta terça, quinta e sábado

A Mega-Sena de Carnaval deste ano terá três sorteios, realizados nesta terça (22), quinta (24) e sábado (26).

A primeira rodada poderá pagar R$ 37 milhões, caso apenas um apostador leve o prêmio. O valor é o acumulado do último concurso, realizado no sábado (19), em que não houve vencedor. Os números sorteados na ocasião foram 21, 38, 50, 53, 56 e 59.

As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio, às 19 horas, em qualquer casa lotérica ou pelo site ou aplicativo Loterias Caixa. O valor de uma aposta simples, com seis números, é de R$ 4,50. Jogos feitos pela internet têm valor mínimo de R$ 30.



O sorteio será realizado a partir das 20 horas, com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa e pelo YouTube.