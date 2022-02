Martha Imenes INSS vai pagar quase R$ 800 milhões em atrasados; veja como consultar

Aposentados e pensionistas que venceram processos contra o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vão receber R$ 792,2 milhões em RPVs (Requisições de Pequeno Valor) neste mês. O dinheiro corresponde a ações de até 60 salários mínimos, isto é, R$ 72.720, em 2022, com ordem de pagamento expedida pelo juiz em janeiro.

Serão beneficiados 56.674 segurados que ganharam 43.343 processos contra o INSS referentes a concessões ou revisões de aposentadorias, auxílios-doença, pensões por morte e outros benefícios.

Veja como consultar quanto irá receber:



A pesquisa é feita no site do TRF (Tribunal Regional Federal) responsável pelo processo, de acordo com a região em que o segurado mora. Por exemplo: para quem mora em São Paulo, o tribunal é o TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região);

No site, procure por "Consulta processual";

Clique na setinha ao lado de "Número do processo" e selecione a opção "Requisições de pagamento";

Clique em "Consultas por OAB, Processo de origem, Ofício Requisitório de origem ou Número de protocolo";

Informe seu CPF, OAB do advogado responsável ou o número do processo e clique em "Não sou um robô";

Em seguida, clique em "Pesquisar";

Pronto!

Já as pessoas cujos atrasados superam 60 salários mínimos recebem o dinheiro por meio dos precatórios. No ano passado, a Comissão Mista de Orçamento (CMO) liberou uma consulta dos processos cuja grana deve ser paga neste ano. Está na lista quem teve a ordem de pagamento emitida pelo juiz entre os dias 2 de julho de 2020 e 1º de julho de 2021.