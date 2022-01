Felipe Moreno Ganhador de Cabo Frio (RJ) solicitou a retirada do prêmio nesta quinta-feira (5)

A Caixa Econômica Federal informou nesta quinta-feira (5) que um dos vencedores da Mega da Virada deu entrada para retirar o prêmio milionário. Morador de Cabo Frio (RJ), o sortudo receberá R$ 189 milhões.

Outros 14 ganhadores do prêmio participaram de um bolão em Campinas, no interior de São Paulo. Até esta quinta, dez cotas entraram com processo para retirada da outra metade do valor.

Ao todo, a Mega-Sena da Virada premiou R$ 378 milhões na última sexta-feira (31). Os números sorteados foram 12 - 15 - 23 - 32 - 33 e 46.



Desde 2009, a Caixa sorteou mais de R$ 2 bilhões em prêmios de fim de ano. O prêmio de 2021 foi o maior já pago em loterias brasileiras.

Além do prêmio principal, a Mega também pagou R$ 50,8 mil para 1.712 pessoas que acertaram cinco dezenas e R$ 886 para 143.494 ganhadores da quadra.