Felipe Moreno Você não ganhou a Mega da Virada

Tem gente que é radicalmente contra a ideia de apostar na loteria. As suas chances de ganhar alguma coisa são mínimas (1 em 50 milhões para o prêmio principal, um pouco maiores se você levar em conta a Quadra e a Quina), mas quase todos apostaram na Mega da Virada – um mega-sorteio de final de ano que já virou tradição aqui no Brasil.

Este ano, dois vencedores: um bolão de uma loja de shopping em Campinas e um apostador sortudo de Cabo Frio – muita gente ressaltou que ele fez uma única aposta de R$ 4,50, mas, honestamente, o que muda sua chance ser de 1 em 50 milhões e de ser de 3 em 50 milhões? Nada. Se o dono da loja não participou do Bolão, tenho certeza que ele vai ter muito trabalho nos próximos dias para substituir toda a equipe dele.

Fato é: você não ganhou a Mega Sena da Virada e sua vida continua a mesma. E vai continuar na mesma, se o que você está esperando é um evento mágico e improvável para dar uma nova guinada para ela. A respeito da sua vida financeira, você tem uma única certeza: o único responsável para que ela melhore ou piore é você, nenhuma força mágica.

E se você está procurando uma melhoria na sua vida financeira, saiba que você tem (basicamente, ok?) três caminhos distintos para tal e que são muito melhores do que apostar na loteria – justamente por terem muito mais chance de serem impactados positivamente por você. Se é você que está no controle, as chances de sucesso são muito maiores do que depender da mágica da sorte.

Obviamente que nenhum deles vai, de imediato, te dar os R$ 370 milhões que a Mega Sena da Virada premiou na virada do ano, mas esses três pilares vão te colocar no caminho para uma vida financeira melhor. Nenhum deles é excludente um do outro, muito embora o tempo possa ser uma limitação para você.

1 – Aumente seu salário

O primeiro passo é ganhar mais dinheiro. Se você é assalariado, isso envolve aumentar o quanto você recebe por mês. E como você pode aumentar o seu salário? São três as formas “básicas” para isso: você pode pleitear um aumento, ser promovido ou mudar de emprego.

Tanto pleitear um aumento quanto ser promovido dependem exclusivamente do seu mérito dentro da empresa e das regras de remuneração da mesma. Há companhias que são mais engessadas que outras e isso depende muito de caso a caso, mas o trabalho é se tornar um profissional melhor, mais engajado, mais alinhado com a empresa, mais proativo e que apresente resultados melhores.

2 – Empreenda

Se você quer ganhar uma quantia significativa de dinheiro, nível Mega Sena da Virada, empreender talvez seja sua melhor opção. A maioria dos empreendedores não vai muito longe – o dono do mercadinho do bairro, por exemplo -, mas alguns fazem fortunas significativas. Tudo depende do modelo de negócios (5%) e a capacidade de execução (95%).

3 – Invista melhor

A sua terceira opção de mudar sua vida financeira é investir melhor. De maneira geral, o brasileiro investe muito, muito mal. A poupança tem milhões de adeptos em território nacional e coisas que não são investimento, como Títulos de Capitalização, são tratados como tal. Falta educação financeira: coisa que estamos lutando para prover para o brasileiro.

Investir melhor não é apenas você sair comprando ações ou criptomoedas a rodo – você pode fazer isso de uma maneira estúpida e insegura. É guardar uma parte dos seus rendimentos e saber montar uma carteira balanceada, que atinja os seus objetivos de acordo com o seu perfil. É saber avaliar que tipo de investimento fazer e quando fazer.

