Reprodução/Instagram Ex-BBB já ganhou na loteria 54 vezes; a última foi na Mega da Virada

Ex-participante do "Big Brother Brasil 11", Paulinha Leite já começou 2022 com o pé direito: ganhou na Mega da virada, acertando 16 quinas em bolões (R$ 50.861,33 cada). A sorte do lado dela não é nenhuma novidade. No reality show da TV Globo, por exemplo, nas provas valendo prêmio, ela faturou carro, apartamento e moto. E quando o assunto são as premiações das Loterias Caixa, aí é ainda mais impressionante. Sozinha, a loira acumula 54 vitórias — isso porque ela só conta aquelas em que ganha acima de R$ 1 mil. Tem segredo?

"Ainda não recebi o dinheiro do prêmio, não sei o que vou fazer. Escolho os números com base no que vejo no meu dia a dia, que me chamam a atenção. Aí vou misturando com os números que mais saem, outros jogos com os que menos saem e vou escolhendo", explica Paulinha, que tem os números 4 e 14 como favoritos. Anotou?

Jogando desde os 21 anos, a rondoniense, hoje com 34, decidiu aliar o hobby e a sorte com uma empresa de apostas em bolões. Os números são ela quem escolhe, mas criou um sistema para fazer os desdobramentos de jogos, com as diferentes combinações. Em seu site, a ex-BBB disponibililza as cotas para os interessados comprarem.

"A empresa começou com uma brincadeira de bolão no meu perfil pesssoal, sugerindo números para os meus seguidores. Logo no primeiro, ganhamos. Aí não parei mais. Até hoje acho engraçado, porque nunca me imaginei fazendo isso. E escolher números na loteria é algo que realmente amo fazer", relembra a empresária, que ganhou quase R$ 42 mil nesse primeiro bolão com os seguidores.

Paulinha já perdeu a conta do total em reais de quanto já lucrou, mas já ganhou sozinha, em um único prêmio, R$ 570 mil. Desde que começou a empresa, há um ano e quatro meses, já ganhou em um bolão R$ 2,7 milhões de reais, no prêmio de independência da Lotofácil, que dividiu com mais dez pessoas. O que lucra, vira investimento.

"A empresa de bolões é mais um hobby. Minha renda vem de diferentes ramos. Tenho loja de roupa e apartamentos alugados. Um deles, inclusive, é o que eu ganhei no "BBB". Além disso, faço vários trabalhos de publicidade no meu Instagram pessoal. Não posso reclamar da minha sorte nem um pouquinho", diz, aos risos.