Divulgação Susan Fitton levou para casa US$ 4 milhões (cerca de R$ 22 milhões)

Uma mulher da Flórida, nos Estados Unidos, comprou dois bilhetes de loteria idênticos para o mesmo sorteio e acabou ganhando em dobro o prêmio de US$ 2 milhões (cerca de R$ 11 milhões). Com isso, Susan Fitton, de 64 anos, recebeu US$ 4 milhões (cerca de R$ 22 milhões).

A Florida Lottery, responsável pela aposta da Mega Millions, disse que Susan comprou bilhetes que combinavam com todas as cinco bolas brancas sorteadas. Ela perdeu apenas a Mega Ball (sorteio de um número "especial"), realizada no dia 14 de setembro.

Não ficou claro se a americana comprou intencionalmente os bilhetes iguais ou se comprou o segundo bilhete de forma não intencional. A loja Prip Mart, responsável pela venda, também recebeu um bônus de US$ 10 mil.