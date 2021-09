BCLC Darlene Tough descobriu ter ganhado na loteria após perder tudo em incêndio

Parece que o mundo deu voltas para a canadense Darlene Tough. Depois de perder tudo após um incêndio em sua residência, a mulher descobriu que havia ganhado US$ 25 mil vitalícios na Daily Grand's - a loteria do Canadá.

“Descobrimos que tudo em nossa casa estava destruído”, disse ela ao portal CTV News. "Sentimos que temos que reiniciar nossas vidas novamente. Mas meu marido diz que isso inicia um novo capítulo em nossa vida e deve ajudar nesse começo", completou.

O casal decidiu optar por receber o prêmio de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,6 milhões), em vez de US$ 25 mil por ano (cerca de R$ 132 mil). As chances de ganhar os US$ 25 mil vitalícios, assim como Darlene, são de uma em 2.224.698, de acordo com o The British Columbia Lottery Corporation (BCLC).