Flickr Mulher ganha R$ 380 mil com bilhete de loteria que veio de brinde

Uma mulher australiana foi comprar bilhetes de loteria para sua mãe, quando foi agraciada com um "ticket bônus". Para sua sorte, o número foi premiado e ela ganhou 72 mil dólares (R$ 380 mil).



"Todas as sextas-feiras, minha mãe e eu compramos um bilhete da Loteria da Sorte. Como de costume, comprei um para minha mãe na semana passada. No entanto, não estava pensando em comprar uma entrada para mim", disse ela ao site local UPI. "Quando eu escaneei minha última compra, eles me deram um bilhete bônus que eu ganhei."



A vencedora disse que planeja usar o montante para cuidar de sua família.

"Gostaria de ajudar meus pais, assim como minha filha e eu", disse ela. "Tem sido um momento desafiador para todos nós e isso vai ajudar muito."