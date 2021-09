Brasil Econômico Brasil Econômico Ao Vivo - Por que o gás de cozinha está tão caro?

No Brasil, o número de residências usando lenha para cozinhar já supera o uso de gás. Dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) mostram que o uso dessa matriz de energia começou a aumentar em 2014, mas só ultrapassou o GLP em 2018. No ano passado, 26,1% dos brasileiros usavam lenha contra 24,4% que usavam o botijão.



A diferença pode aumentar ainda mais. Desde janeiro, o preço médio do botijão de gás subiu quase 30%, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o que equivale a cinco vezes a inflação acumulada no período.

A substituição do gás encanado por lenha, além de provocar acidentes como queimaduras, causa prejuízo às vias respiratórias e doença pulmonar obstrutiva crônica.

No último sábado (18), a ANP divulgou que o preço cobrado pelo gás de cozinha teve uma alta de 1,5% só na última semana. Com isso, e algumas cidades do Centro-Oeste o valor do botijão de 13 kg ultrapassa a marca de R$ 120.

Para debater a inflação do gás, o Brasil Econômico convidou Sergio Bandeira de Mello, presidente do Sindigás para o Brasil Econômico Ao Vivo desta quinta-feira (23).

O convidado

Sergio Bandeira de Mello é presidente do Sindigás, entidade que congrega as principais empresas de Distribuição de GLP no Brasil.

Mello é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal Fluminense, no ano de 1985, desempenhou diversas funções no Setor do Petróleo, tendo iniciado sua carreira na Texaco Brasil, onde ocupou várias funções. De Gerente Regional de Vendas, chegou a presidente da Texaco no Peru e assistente do presidente mundial do Mercado não Doméstico da empresa americana, residindo em cidades como Rio de Janeiro, Curitiba, Recife, Belém, Lima e Nova Iorque.

