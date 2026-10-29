José Cruz/Agência Brasil Cemitério em Dia de Finados

O feriadão entre sexta-feira (30) e segunda-feira (2) irá trazer mudanças no funcionamento de diversos serviços em São Paulo. A alteração acontece devido ao ponto facultativo do Dia do Servidor Público, na sexta, e do feriado de Finados, na segunda.

Durante esse período, algumas regiões terão atendimento normal, enquanto outras funcionarão em horários especiais ou permanecerão fechados. É o caso dos postos do Poupatempo e de agências bancárias, que terão o atendimento presencial suspenso.

O transporte público também terá alterações, com intervalos maiores entre os trens. Já no caso do trânsito, o rodízio municipal de veículos será suspenso, e as faixas exclusivas de ônibus poderão ser utilizadas por carros nos dias previstos para a liberação.

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Para evitar algum imprevisto, confira como ficam os principais serviços durante o feriadão:

Saúde:

Hospitais e serviços de emergência seguem funcionando. Quem precisar de atendimento médico durante os dias de folga poderá contar com os serviços de urgência e emergência. Os hospitais estaduais manterão o funcionamento habitual dos prontos-socorros, das unidades de internação e dos centros cirúrgicos.

Na rede municipal, as Assistências Médicas Ambulatoriais ( AMAs) e as unidades integradas de AMA / UBS funcionarão das 7h às 19h, tanto na sexta-feira (30) quanto na segunda-feira (2). Nas unidades integradas, porém, o atendimento das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) será destinado exclusivamente à vacinação.

Agência Brasil O Programa Mais Médicos foca no atendimento primário

Também permanecerão abertos os hospitais municipais, os Hospitais Dia, os prontos-socorros municipais, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) IV e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo telefone 192.

Já outros serviços, como o Complexo Regulador de Urgência e Emergência e o Centro de Controle de Intoxicações, também continuarão funcionando.

Poupatempo

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Quem precisa resolver pendências nas unidades do Poupatempo deve se programar. Esses postos de atendimento estarão fechados em todo o estado na sexta-feira (30) e na segunda-feira (2).

Porém, os serviços digitais continuarão disponíveis. Pela internet, será possível fazer consultas, solicitar serviços e acompanhar o andamento de pedidos sem precisar sair de casa.

O atendimento será retomado na terça-feira (3), com um agendamento prévio obrigatório.

Trens terão intervalos maiores durante o feriadão

Além das mudanças nos serviços de atendimento, o transporte metropolitano também terá uma programação diferente.

Reprodução/Metrô CPTM Trens da Linha 4-Amarela

Na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), os intervalos entre os trens serão ampliados já na sexta-feira e na segunda-feira, seguindo o padrão que ocorre aos domingos.

A Linha 17-Ouro , que oferece viagens gratuitas, funcionará na segunda-feira, das 9h às 16h, conforme a programação previamente informada.

Quem pretende utilizar o transporte sobre trilhos deve ficar atento aos horários e considerar um tempo maior de deslocamento.

Motoristas terão mudanças no trânsito

Para quem vai circular de carro pela capital, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também anunciou alterações.

O rodízio municipal de veículos será suspenso nos dias previstos para a medida. Além disso, as faixas exclusivas de ônibus serão liberadas para a circulação de carros durante o feriado, conforme a programação divulgada.

A ciclofaixa de lazer também será ativada. Já a Zona Azul, sistema de estacionamento rotativo pago, funcionará de acordo com a sinalização de cada local.

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Mesmo com essas mudanças, os motoristas devem observar as placas e as regras de cada via antes de estacionar ou circular pelas faixas exclusivas.

Enel e Sabesp

Os serviços de energia elétrica e abastecimento de água continuarão disponíveis durante o feriadão, principalmente pelos canais digitais e telefônicos.

As lojas de atendimento presencial da Enel estarão fechadas na segunda-feira (2), em toda a área de concessão da empresa. Mesmo assim, os clientes poderão registrar solicitações e esclarecer dúvidas pela internet ou pelo telefone 0800 72 72 120, que funciona 24 horas por dia.

No caso da Sabesp, os canais digitais e telefônicos também funcionarão normalmente durante o período.

Agências bancárias

As agências bancárias estarão fechadas na segunda-feira (2), por causa do feriado de Finados.

Contas de água, luz e telefone com vencimento nessa data poderão ser pagas no próximo dia útil (03), sem cobrança de acréscimos. A regra, não vale para tributos e impostos, que devem ser pagos dentro do prazo estabelecido para evitar multas.

O Pix continuará funcionando normalmente, 24 horas por dia. Porém, confira os limites de transferência definidos pelo banco, especialmente para operações realizadas durante a noite.

INSS

Quem precisa de atendimento nas agências do I nstituto Nacional do Seguro Social (INSS) também deve se organizar. As unidades não terão atendimento presencial na segunda-feira (2).

Durante o feriado, serviços como solicitação de benefícios, atualização cadastral e emissão de extratos poderão ser acessados pelos canais digitais, por meio do aplicativo ou site Meu INSS, além do telefone 135.

Bolsa de valores

O feriado também afeta o funcionamento do mercado financeiro. A B3, bolsa de valores brasileira, não terá pregão na segunda-feira (2), e a nova grade de horários de negociação começará na terça-feira (3).

A partir desse dia, o pregão regular de ações continuará começando às 10h, mas terminará às 17h55. O leilão de fechamento ocorrerá até as 1 8h.

Reprodução B3 Espaço B3

Outra mudança é o fim do after-market habitual de ações, período adicional que permitia negociar determinados ativos após o encerramento do pregão regular. Com a alteração, as operações ficarão concentradas na sessão principal.

A mudança acompanha o encerramento do horário de verão em mercados internacionai s, como o Reino Unido, a Alemanha e os Estados Unidos, o que altera a diferença de horário entre esses países e o Brasil.

O Tesouro Direto também não terá negociações nem confirmação de investimentos durante o feriado.

Espaços culturais terão horários especiais

Para quem pretende aproveitar os dias de folga para passear, alguns equipamentos culturais estarão abertos, mas com horários diferentes.

Na sexta-feira (30), as bibliotecas São Paulo (BSP) e Villa-Lobos ( BVL) funcionarão das 9h30 às 18 h, com permanência do público até as 18h30. Na segunda-feira (2), as bibliotecas das redes estadual e municipal estarão fechadas.

Entre os centros culturais, o Memorial da América Latina abrirá das 9h às 22h, enquanto o Mundo do Circo receberá visitantes das 10h às 17h. O Complexo Cultural Oswald de Andrade também funcionará das 9h às 22h. Na segunda-feira, esses espaços estarão fechados.

Os museus terão horários variados, conforme a programação de cada unidade. A Sala São Paulo e a Estação Motiva Cultural funcionarão de acordo com a agenda de visitas educativas.

A Pinacoteca de São Paulo abrirá tanto na sexta-feira quanto na segunda-feira, das 10h às 18h.

Já os teatros seguirão a programação de cada espaço na sexta-feira. Na segunda-feira, a maioria estará fechada, com exceção do Teatro Estadual de Araras, que funcionará das 15h às 22h30.

Programe-se antes de sair de casa

Com mudanças em diferentes setores, a orientação é verificar os horários de funcionamento dos serviços antes de sair de casa. Embora hospitais e atendimentos de emergência continuem operando, outros locais terão atendimento reduzido ou ficarão fechados.

Antes de sair de casa,consulte sempre canais oficiais do local escolhido para confirmar os horários e verificar a necessidade de agendamento.