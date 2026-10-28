Imagem: FreePik Pesquisa do Sebrae-SP mostra que 68% dos pequenos negócios esperam vender mais no Halloween de 2026

O Halloween deve movimentar os pequenos negócios do estado de São Paulo em 2026. Segundo pesquisa do Sebrae-SP, 68% das micro e pequenas empresas potencialmente beneficiadas pela data esperam aumentar as vendas. Além disso, 45% acreditam que vão conquistar novos clientes e 44% projetam maior circulação de consumidores.

O levantamento mostra que 94% das empresas consultadas que podem ser afetadas pela comemoração esperam algum impacto positivo. A pesquisa ouviu 1.034 proprietários de pequenos negócios de 17 segmentos, com coleta de dados realizada entre 14 e 26 de setembro.

Promoções e decoração estão entre as apostas

Para aproveitar a data, 84% dos empreendedores afirmaram que estão se organizando. Entre as estratégias planejadas, as promoções e os kits temáticos aparecem em primeiro lugar, citados por 46% dos entrevistados.

A decoração dos estabelecimentos também está nos planos de 44% dos negócios. Enquanto isso, 41% pretendem preparar divulgação específica para a data e 38% planejam ações de vendas.

Além dessas iniciativas, 37% das empresas consideram aumentar os estoques. Já 35% planejam produzir ou oferecer serviços e produtos novos, o que pode incluir opções temáticas para atrair consumidores.

Internet concentra parte das vendas

A internet aparece como o principal canal de vendas previsto para o Halloween, mencionada por 53% dos pequenos negócios. Desse total, 23% utilizam redes sociais, 13% vendem por meio de sites, 10% recorrem ao WhatsApp e 7% utilizam marketplaces.

A loja física foi citada por 38% dos entrevistados, enquanto 8% apontaram a venda direta. Os percentuais mostram que os empreendedores podem combinar diferentes canais para divulgar produtos e alcançar clientes durante o período.

Experiência anterior mostra resultados positivos

Os resultados registrados por empresas que se prepararam para o Halloween de 2025 também ajudam a explicar as expectativas para este ano. Entre os negócios que investiram na data, 55% relataram aumento no faturamento e 50% disseram ter conquistado mais clientes.

Além disso, 47% conseguiram movimentar as redes sociais da empresa. Outros 44% apontaram melhorias na criatividade do ambiente e do atendimento, enquanto 34% afirmaram ter conseguido se diferenciar no mercado.

Apesar das oportunidades, os empreendedores também identificaram obstáculos. A concorrência foi citada por 26% dos entrevistados. Em seguida, aparecem a falta de recursos financeiros, mencionada por 12%, e a dificuldade para desenvolver produtos ou serviços específicos, apontada por 10%.





Pesquisa ouviu empreendedores de 17 segmentos

O levantamento do Sebrae-SP abrangeu negócios de diferentes áreas, incluindo alimentos, doces e chocolates, restaurantes, lanchonetes, roupas, acessórios, cosméticos, serviços de beleza, presentes, artesanato, bebidas e entretenimento.

De acordo com Felipe Ferreira de Barros, coordenador de pesquisas do Sebrae-SP, os empreendedores que investiram no Halloween em 2025 registraram resultados positivos em faturamento e número de clientes.

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Consulting do Brasil, por e-mail, entre 14 e 26 de setembro. Os dados consideram empresas que se declararam potencialmente afetadas pelas vendas relacionadas ao Halloween, portanto não representam necessariamente todos os pequenos negócios do estado.