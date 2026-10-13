Caixa/Reprodução Mega-Sena

Já imaginou ganhar R$ 150 milhões na Mega-Sena? Além de realizar seus sonhos, ou comprar uma casa e até viajar pelo mundo, o prêmio também pode garantir uma renda milionária todos os meses. Você já parou para pensar em quanto esse dinheiro renderia se fosse investido?

Com aplicações financeiras, é possível fazer o dinheiro crescer e receber uma quantia mensal sem precisar acabar gastando o valor principal do prêmio. O rendimento, depende do investimento escolhido, das taxas de juros e dos impostos cobrados.

Quanto o prêmio pode render por mês?

Poupança: Aproximadamente R$ 932 mil. A poupança é uma das opções mais conhecidas pelos brasileiros e tem como vantagem a isenção de Imposto de Renda para pessoas físicas.

Considerando R$ 150 milhões aplicados, o rendimento estimado seria de cerca de R$ 932 mil por mês. Mesmo com a praticidade, a poupança pode render menos do que outras aplicações de renda fixa.

Tesouro IPCA+: Em torno de R$ 1,02 milhão. Já este investimento acompanha a inflação e ainda oferece uma taxa de juros adicional. A ideia é ajudar a preservar o poder de compra do dinheiro ao longo do tempo.

O rendimento seria por volta de R$ 1,02 milhão por mês, já descontado o Imposto de Renda. Porém, o valor não é garantido mensalmente, e o título pode sofrer oscilações de preço antes do vencimento.

CDB: Aproximadamente R$ 1,29 milhão. No Certificado de Depósito Bancário (CDB) ele é oferecido por bancos e pode ter sua rentabilidade atrelada ao CDI, uma taxa bastante utilizada como referência no mercado financeiro.

Um CDB que paga 100% do CDI poderia render cerca de R$ 1,29 milhão por mês, segundo a estimativa original, e também já considerando o desconto do Imposto de Renda.

O rendimento vai depender das condições do título e da taxa vigente. Também é importante observar a segurança da instituição financeira e os limites de cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Tesouro Selic: Em torno de R$ 1,3 milhão. O Tesouro Selic é um título público que acompanha a taxa básica de juros da economia do País. Ele costuma ser procurado por quem busca uma opção de renda fixa com baixa oscilação.

Os R$ 150 milhões renderiam cerca de R$ 1,3 milhão por mês, considerando também o descontado o Imposto de Renda.

Porém, o Tesouro Direto tem um limite mensal de compra por pessoa. Por isso, não seria possível aplicar todo o prêmio nessa modalidade de uma só vez pelas regras usuais do programa.

Vale lembrar que essa comparação não significa que o investidor receberá exatamente esses valores todos os meses. Os rendimentos podem variar conforme taxas, os impostos e as condições de cada aplicação.

Qual investimento renderia mais?

Poupança: cerca de R$ 932 mil por mês.

cerca de R$ 932 mil por mês. Tesouro IPCA+: aproximadamente R$ 1,02 milhão por mês.

aproximadamente R$ 1,02 milhão por mês. CDB que paga 100% do CDI: cerca de R$ 1,29 milhão por mês.

cerca de R$ 1,29 milhão por mês. Tesouro Selic: aproximadamente R$ 1,3 milhão por mês.

Conteúdo gerado por IA Mega-Sena: o que acontece se você investir R$ 150 milhões do prêmio?

Pelos números apresentados, o Tesouro Selic teria o maior rendimento mensal estimado, seguido pelo CDB. Já a poupança teria o menor retorno entre as opções comparadas.

Vale a pena investir todo o dinheiro em um só lugar?

Mesmo com uma fortuna de R$ 150 milhões, colocar todo o dinheiro em um único investimento pode não ser uma boa escolha.

Uma opção viavel é diversificar o patrimônio, ou seja, dividir o dinheiro entre diferentes aplicações. Dessa maneira, o investidor consegue equilibrar s egurança, rentabilidade e facilidade para resgatar os recursos quando precisar.

Com planejamento financeiro, também é possível separar uma parte do dinheiro para despesas do dia a dia e deixar outra investida para o futuro.

O que dá para fazer com o prêmio?

Com esse valor, as possibilidades vão muito além de comprar uma mansão ou viajar pelo mundo.

O ganhador poderia, por exemplo:

Investir em diferentes aplicações financeiras;

Comprar imóveis para morar ou receber aluguel;

Abrir uma empresa ou investir em negócios;

Planejar o futuro financeiro da família;

Usar parte dos rendimentos para manter seu padrão de vida.

Como apostar na Mega-Sena?

Para participar, o apostador precisa escolher de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante.

A aposta simples é feita com seis dezenas. Quem escolhe mais números aumenta as chances de acertar, mas também paga mais caro pelo jogo.

As apostas podem ser realizadas em casas lotéricas credenciadas pela Caixa, no portal das Loterias Caixa ou no aplicativo oficial.

E se ninguém acertar as seis dezenas?

Se nenhum apostador acertar os seis números sorteados, o prêmio principal acumula para o próximo concurso, seguindo as regras da Mega-Sena.

Ganhar na loteria pode mudar vidas, mas fazer boas escolhas financeiras é fundamental para preservar a fortuna por muitos anos.