Ciete Silvério/ Prefeitura de São Paulo Unidade do Cate no Centro Histórico

Nesta semana, o Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) está oferecendo 3.600 vagas de emprego em diversas áreas como atendimento, limpeza, logística e construção civil. Os salários variam de R$ 800 (para estágio) a R$ 6.000 (para mecânico de manutenção). As inscrições vão até as 18h de quarta-feira (14) pelo Portal Cate ou presencialmente nas 46 unidades da capital, que retomam o atendimento nesta terça-feira (13), após o feriado.

Confira as oportunidades abertas em cada setor

Atendimento: São mais de 440 vagas com remuneração de R$ 800 a R$ 2.413. As oportunidades exigem ensino fundamental a médio completo, com ou sem experiência, e estão disponíveis em diversas regiões, com destaque para a zona leste, como Vila Prudente, Vila Formosa, Vila Carrão, Aricanduva, entre outros.

Limpeza: O setor oferece mais de 650 vagas, com salários que chegam a R$ 2.282. É exigido o ensino fundamental completo e de quatro a seis meses de experiência. As vagas são para bairros como Pompeia, República, Vila Mariana, Jabaquara, Santo Amaro e Santana.





Logística: São mais de 70 oportunidades, com ganhos entre R$ 1.805 e R$ 2.126. A escolaridade varia do fundamental ao médio completo, e as vagas contemplam as zonas sul, oeste e norte. Algumas empresas oferecem treinamento, dispensando a comprovação de experiência.

Construção Civil: O setor conta com mais de 90 vagas em bairros como Mooca, Jaguaré, Pinheiros, Butantã e na região da Avenida Paulista. Os salários variam de R$ 2.302 a R$ 3.000, e exigem no mínimo o ensino fundamental.

Motoristas: Há 16 vagas para motoristas de caminhão e ônibus, com salários de R$ 2.759 a R$ 4.186. É necessário ensino fundamental e experiência mínima de seis meses. As vagas estão em locais como Jardim Pedreira, Congonhas, Itaquera e Avenida Campanella.

Processo seletivo para contratação imediata

No dia 19 de outubro, às 9h, o Cate Central (Rua Álvares Penteado, 203 – Centro) realizará um mutirão de seleção para 400 vagas em uma rede de supermercados. As oportunidades são para auxiliar operacional de logística, repositor, operador de caixa, atendentes (lojas, açougue, frios e laticínios), açougueiro, entre outros.

Os salários variam de R$ 1.142 (jovem aprendiz, a partir de 16 anos) a R$ 2.100 (demais cargos, a partir de 18 anos), com exigência de escolaridade a partir do ensino fundamental completo. Por se tratar de contratação imediata, os candidatos devem apresentar RG, CPF ou CNH, carteira de trabalho (física ou digital), carteira de vacinação, histórico escolar, certidão de nascimento ou casamento, PIS e currículo atualizado.

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