Reprodução: OLX Leilão em SP reúne eletrônicos de primeira linha e até carros

Já imaginou encontrar um iPhone, um MacBook ou até um Camaro em um leilão? Esses são alguns dos produtos que podem ser disputados em um novo leilão eletrônico da Receita Federal em São Paulo. As propostas começam nesta sexta-feira (2) e a sessão de lances acontece no dia 9 de outubro.

Os destaques são um iPhone 17 Pro de 256 GB, com proposta inicial de R$ 3,5 mil, um MacBook Air de 13 polegadas, com 16 GB de memória e 256 GB de armazenamento, por R$ 2,7 mil, e um iPad A16 de 128 GB por R$ 1,6 mil.

Já na lista de veículos, há um Honda Civic LXL, ano 2004/2005, por R$ 3,5 mil, uma Mitsubishi L200 Triton HPE 3.2 D por R$ 7 mil e um Chevrolet Camaro SS, ano 2009/2010, por R$ 54 mil.

Reprodução/Receita Federal Camaro amarelo





Os valores são referentes às propostas mínimas de cada lote e podem aumentar durante a disputa.

Leia também: Leilão da Receita tem Uno por R$ 2,5 mil e Ranger por R$ 8 mil



Confira as datas

O leilão será realizado totalmente pela internet. As datas são:

2 de outubro, às 8h: início do recebimento das propostas;

7 de outubro: último dia para visitar os lotes;

8 de outubro, às 18h: encerramento do prazo para enviar propostas;

9 de outubro, às 10h: início da sessão de lances.

O que mais disponível?

Além dos celulares, computadores e veículos, o leilão reúne uma grande variedade de produtos.

Entre os lotes estão câmeras, projetores, caixas acústicas, robôs de atendimento, acessórios para celulares e computadores, peças para notebooks e tablets e equipamentos de fotografia.

Também tem produtos como: roupas, mochilas, bolsas e artigos esportivos. O catálogo tem ainda mais ferramentas, utensílios domésticos, equipamentos para automação residencial, estações de energia portáteis, enfeites de Natal e materiais utilizados em atividades de gravação, solda e fabricação de joias.

É possível visitar os produtos antes do leilão

Quem quiser conferir os produtos pessoalmente pode visitar os lotes antes de dar um lance.

As visitas precisam ser agendadas previamente e podem ser realizadas até 7 de outubro, em dias e horários de expediente. Os endereços, horários e contatos para agendamento estão disponíveis no edital do leilão.

Essa etapa pode ser importante porque os produtos são vendidos no estado em que se encontram. A Receita também informa que não oferece garantia sobre as mercadorias.

Por isso, é recomendado conferir com atenção a descrição e as condições de cada lote antes de participar.

De onde vêm os produtos?

Os itens colocados à venda pela Receita Federal são, em geral, mercadorias que foram apreendidas, abandonadas, entregues à Fazenda Nacional ou que sofreram pena de perdimento.

A pena de perdimento acontece quando a legislação determina que alguns bens passam para a União.

Os produtos são organizados em lotes. Alguns podem ter apenas um tipo de mercadoria, enquanto outros reúnem produtos diferentes e em quantidades variadas.

A lista completa pode ser consultada no Portal do Sistema de Leilão Eletrônico da Receita Federal. Dentro do edital, o interessado deve acessar a opção “Relação Anexa de Lotes do Edital”. O sistema também permite pesquisar produtos e utilizar filtros.

Quem pode participar?

O leilão está aberto para pessoas físicas e empresas, desde que atendam às regras estabelecidas pela Receita Federal.

Para pessoas físicas:

ter 18 anos ou mais ou ser pessoa emancipada;

possuir CPF;

ter conta Gov.br com nível de confiabilidade Prata ou Ouro.

Para empresas:

ter CNPJ regular;

o responsável pela empresa ou procurador também deve possuir conta Gov.br com nível Prata ou Ouro.

Como funciona a disputa?

O leilão acontece em duas etapas.

O primeiro, os interessados apresentam suas propostas. Essa fase é fechada, isso significa que cada participante consegue ver apenas a própria oferta e não sabe quanto os outros participantes estão oferecendo.

Após, as propostas que estiverem dentro do limite estabelecido pela Receita seguem para a segunda etapa. Em regra, são classificadas aquelas que ficarem até 10% abaixo da maior proposta para determinado lote.

Já na segunda fase, acontece a disputa de lances em tempo real. Os participantes classificados podem aumentar suas ofertas para tentar arrematar o lote.

Durante essa etapa, apenas o valor do melhor lance fica visível. A identidade dos participantes e o número de pessoas na disputa permanecem em sigilo absoluto.

Como fazer uma proposta?

A participação é feita exclusivamente pela internet, por meio do Sistema de Leilão Eletrônico da Receita Federal, disponível no e-CAC.

Para participar, o interessado deve:

Acessar o Sistema de Leilão Eletrônico dentro do prazo estabelecido; Selecionar o edital 0800100/000012/2026 - Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 8ª Região Fiscal; Escolher o lote desejado; Clicar em “Incluir proposta”; Ler e aceitar os termos e condições; Informar o valor da proposta, que deve ser igual ou superior ao valor mínimo definido pela Receita; Salvar a proposta.

O prazo para o envio das propostas termina às 18h do dia 8 de outubro.

Como é o pagamento?

Quem arrematar um lote deverá realizar o pagamento por meio do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf).

A Receita Federal alerta que não solicita depósitos ou transferências para contas de terceiros.

Também tem a cobrança do ICMS, imposto estadual, sobre o valor da arrematação. O cálculo e o pagamento desse imposto são responsabilidade do comprador.

Após ter comprado, o vencedor tem 30 dias para retirar os produtos no local onde estão armazenados. O transporte e o envio das mercadorias ficam por conta do arrematante.

Atenção com golpes

A Receita Federal alerta para possíveis golpes envolvendo falsos sites de leilões.

A participação deve ser feita somente pelo Sistema de Leilão Eletrônico oficial da Receita Federal. Por isso, é importante desconfiar de páginas que imitam sites do governo ou de pessoas que solicitem pagamentos por fora do sistema oficial.

Antes de fazer qualquer proposta, o interessado também deve consultar o edital e verificar todas as condições do lote.

Serviço

Leilão eletrônico da Receita Federal – São Paulo

Início das propostas: 2 de outubro, às 8h

Fim das propostas: 8 de outubro, às 18h

Sessão de lances: 9 de outubro, às 10h

Participação: pessoas físicas e jurídicas

Acesso: Sistema de Leilão Eletrônico da Receita Federal, pelo e-CAC

Edital: 0800100/000012/2026

Antes de participar, a recomendação é conferir com atenção o edital e as informações de cada lote. Como os produtos são vendidos no estado em que se encontram e sem garantia da Receita Federal, é importante avaliar as condições das mercadorias e considerar todos os custos envolvidos na compra.

Com opções que vão de eletrônicos e roupas a veículos, o leilão reúne produtos para diferentes perfis de compradores. Para quem pretende participar, o principal é ficar atento aos prazos e utilizar somente os canais oficiais da Receita Federal.