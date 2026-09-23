Reprodução/ Sindicato dos Bancários Agência da Caixa fechada na zona Sul de São Paulo

A greve dos empregados da Caixa Econômica Federal entrou no seu 14º dia nesta quarta-feira (23), com 293 agências fechadas somente na capital paulista, nas sete regionais acompanhadas pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região. Na segunda-feira (21), os bancários rejeitaram a terceira proposta apresentada pela Caixa para a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) e decidiram continuar com a paralisação.

Diante da decisão, o Ministério Público do Trabalho (MPT) recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) para mediar as negociações e buscar uma solução para o impasse na renovação. A audiência de mediação com a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) ocorre nesta tarde de quarta.

De acordo com Contraf-CUT não se trata, neste momento, de dissídio coletivo, mas de audiência de mediação pré-processual, ou seja, é uma forma voluntária de resolver conflitos antes do ajuizamento de uma ação trabalhista formal.

O Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região afirmou que o movimento segue forte, apesar da abertura pontual de algumas unidades e do retorno de parte dos trabalhadores em determinados locais.

Proposta rejeitada

O principal ponto de divergência nas negociações é o Saúde Caixa. A proposta apresentada pelo banco retirou a cobrança por faixa etária e previa que a Caixa assumisse o déficit do plano em 2026.

A partir de 2027, a contribuição do titular seria de 3,7% da remuneração-base, além de cobranças para dependentes e limite de 9% para o grupo familiar.

Os bancários não aceitaram a proposta.

O sindicato alega que outros pontos continuam pendentes, como questões relacionadas ao trabalho remoto, carreira, empregados contratados após 2018 e modelo de atendimento.

A paralisação começou em 10 de setembro.

Ações para fortalecer o movimento

Enquanto isso, a presidente do sindicato, Neiva Ribeiro, diz que a categoria está definindo as ações em cada região para ampliar a mobilização e fortalecer a greve.





Segundo ela, os próximos passos agora é intensificar as visitas às agências e aos locais de trabalho.

Caixa orienta clientes

Durante a greve, a Caixa orienta os clientes a utilizarem canais digitais e remotos, como App CAIXA, Internet Banking, WhatsApp CAIXA e CAIXA Tem. Também estão disponíveis caixas eletrônicos, casas lotéricas, Correspondentes CAIXA Aqui e terminais do Banco24Horas.

A Caixa também informa que o atendimento telefônico está disponível pelo Alô CAIXA, nos números 4004 0104, para capitais e regiões metropolitanas, e 0800 104 0104, para as demais localidades.