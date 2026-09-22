Reprodução/ Freepik Caixa leiloa mais de 500 imóveis com até 65% de desconto

Mais de 200 imóveis espalhados pelo país serão colocados à venda pelo Santander nesta terça-feira (22). Entre casas, apartamentos, terrenos e imóveis comerciais, alguns lotes poderão ser financiados pelo próprio banco, com prazo que pode chegar a 420 meses.

O leilão irá começar às 10h e será realizado online pela Mega Leilões, com condução do leiloeiro oficial Fernando Cerello. No catálogo, há imóveis localizados em diferentes estados do Brasil e novos lotes ainda podem ser incluídos até o início do evento.

Os valores divulgados como lances iniciais estão sujeitos à modalidade de venda condicional. Isso significa que a venda depende da aprovação do Santander, seguindo as condições previstas para cada lote.

Imóveis podem ser financiados em até 35 anos

João Paulo Chagas/Wikipedia Lucro do Santander foi de R$ 3,039 bilhões no terceiro trimestre de 2018

Uma das condições que chama atenção no leilão é a possibilidade de financiar parte da compra. Para imóveis residenciais elegíveis, o prazo pode chegar a 420 meses, ou seja 35 anos.

Já para imóveis comerciais, o financiamento pode ter prazo de até 360 meses, o equivalente a 30 anos.

Porém, essas condições não valem automaticamente para todos os imóveis. Antes de dar um lance, o interessado precisa consultar as regras do lote escolhido.

Dependendo da unidade, também pode ser permitido utilizar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na compra de imóveis desocupados. As condições de pagamento e os possíveis encargos também podem mudar conforme cada lote.

O que fazer para participar?

Para apresentar lances, o interessado precisa fazer um cadastro prévio no site da Mega Leilões.

Antes de participar, também é importante consultar o edital e conferir todas as informações do imóvel escolhido. Entre os principais pontos estão o valor do lance inicial, as condições da venda, as formas de pagamento e possíveis encargos.

O catálogo possui fotos, descrições e valores iniciais dos imóveis, e está disponível na plataforma da Mega Leilões.

Antes de dar o lance, atenção

iStock Antes de finalizar a compra, preste atenção no frete. Procure lojas que oferecem frete com valores baixos ou até gratuito

Encontrar um imóvel com um valor abaixo do mercado pode chamar a atenção, mas participar de um leilão exige alguns cuidados. Além de conferir as regras, o comprador precisa ficar atento a possíveis golpes e calcular quanto realmente poderá gastar.

Veja alguns pontos para conferir antes de fazer uma oferta:

1. Cuidado com golpes e sites falsos: Páginas que imitam plataformas oficiais podem dificultar a identificação de um leilão verdadeiro. Por isso, alguns detalhes devem ser conferidos antes do cadastro.

Confira o leiloeiro: verifique se a plataforma e o leiloeiro oficial estão devidamente registrados na Junta Comercial do estado.

Olhe o endereço do site: páginas falsas podem usar nomes conhecidos com pequenas alterações na URL. Por segurança, evite clicar em links recebidos por Whatsapp ou em outras redes sociais e prefira acessar o endereço oficial diretamente pelo navegador.

Fique atento ao pagamento: desconfie de pedidos de Pix para contas de terceiros ou depósitos que não estejam relacionados ao leiloeiro oficial ou á instituição financeira responsável pelo leilão.

2. Leia o edital antes de participar: O edital reúne as principais regras do leilão. Por isso, não de um lance sem antes conferir as condições do lote.

Pontos que merecem atenção estão:

Comissão do leiloeiro : normalmente, há uma comissão sobre o valor do lote, além de taxas administrativas, conforme as regras do evento;

: normalmente, há uma comissão sobre o valor do lote, além de taxas administrativas, conforme as regras do evento; Estado do imóvel: verifique as condições da propriedade e se serão necessárias reformas ou outros gastos;

verifique as condições da propriedade e se serão necessárias reformas ou outros gastos; Débitos: confira informações sobre IPTU, condomínio e outras despesas, além de quem ficará responsável por eventuais valores pendentes.

3. Quanto você realmente pode gastar?: O valor do lance não é necessariamente o custo final da compra.Antes de participar, faça as contas e considere possíveis taxas, despesas de regularização e outros custos relacionados ao imóvel.

Reprodução Casa 474 m² - Jardim Vinte e Cinco de Agosto - Duque de Caxias - RJ

Uma dica é definir um valor máximo antes do início do leilão. Durante a disputa, os lances podem aumentar rapidamente, e ter um limite definido ajuda a evitar gastos acima do planejado.

Também vale pesquisar o preço de imóveis semelhantes na mesma região. Dessa forma, o comprador consegue comparar os valores antes de decidir quanto está disposto a oferecer.

4. Faça o cadastro com antecedência: Deixar o cadastro para a última hora pode atrapalhar a participação.

A plataforma pode exigir documentos como RG, CPF e comprovante de residência para liberar o usuário a dar lances. Por isso, o ideal é verificar os requisitos e fazer a habilitação antes do início do evento.



