Latam Retail Show 2026 reúne mais de 200 palestrantes em edição no Distrito do Anhembi, em São Paulo
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Latam Retail Show 2026 reúne mais de 200 palestrantes em edição no Distrito do Anhembi, em São Paulo

O segundo dia do Latam Retail Show 2026, realizado nesta quarta-feira (16), reuniu executivos e especialistas para discutir as transformações que estão mudando o varejo e o consumo. Ao longo da programação, temas como inteligência artificial, novos modelos de negócio, ecossistemas, comércio eletrônico, economia circular e gestão de pessoas mostraram diferentes caminhos para empresas que buscam responder às mudanças no comportamento do consumidor e no ambiente de negócios.

O painel “A Evolução do E-commerce potencializado pela Inteligência Artificial” discutiu os caminhos para o desenvolvimento do comércio eletrônico a partir de quatro pilares: inteligência artificial no centro do negócio, hiperpersonalização, logística de alta performance e novas formas de interação com o consumidor. A conversa foi mediada por Roberto Wajnsztok, sócio-diretor da Gouvêa Consulting, e contou com William Spinola, diretor de Tecnologia do Buddha Spa, e Flávia Navas, head de Digital & Marketplace da Centauro.

O debate apontou que a inteligência artificial passa a ocupar espaço central na estratégia das empresas, e não apenas como uma ferramenta tecnológica. A hiperpersonalização amplia a capacidade de compreender o contexto e as necessidades de cada consumidor, enquanto a logística rápida e eficiente se consolida como um componente importante da experiência de compra. Outro ponto discutido foi a evolução da comunicação entre marcas e consumidores, com o uso de dados para transformar informações sobre o cliente em experiências e ofertas mais relevantes.


Novos ecossistemas criam fontes de receita

A transformação dos modelos de negócio esteve no centro do painel “A Reinvenção dos Negócios através de Ecossistemas e Novas Receitas”, mediado por Eduardo Yamashita, CEO da Gouvêa Inteligência, com Ricardo Guerra, head Brasil do Wellhub, e Samuel James, VP de Ads e Pricing do iFood. A partir das experiências das duas empresas, o debate mostrou como negócios que nasceram com uma proposta específica podem ampliar sua atuação ao conectar consumidores, empresas e parceiros.

Nesse modelo, o produto ou serviço original funciona como uma porta de entrada para uma relação mais ampla e recorrente com o cliente. A discussão abordou a diversificação das fontes de receita a partir de ativos como audiência, dados, tecnologia, logística, publicidade, serviços financeiros e parcerias. O crescimento passa, assim, pela capacidade de participar de diferentes momentos da jornada do consumidor e conectar ofertas, serviços e parceiros.

RH amplia atuação diante da inteligência artificial

Em um momento em que a inteligência artificial redefine processos, competências e formas de trabalhar, o desafio das áreas de Recursos Humanos vai muito além da adoção de novas tecnologias. Foi a partir dessa provocação que a Friedman by Gouvêa Ecosystem realizou o 1º Fórum de Pessoas e Performance, evento integrado do Latam Retail Show. Com o macrotema “O RH para Além da IA”, o encontro reuniu executivos e especialistas para discutir como o RH pode ampliar seu protagonismo, conectando tecnologia, desenvolvimento humano, performance e sustentabilidade dos resultados.

O painel  “(Re)Alfabetização em IA: Como gerar Transformação e Resultados a partir do RH e da Inteligência Artificial”, foi mediado por Gustavo Faria, CEO da Versa Educação, e contou com Carol Rosignoli, People Excellence da Alice Saúde, e Regina Frederico Durante, vice-presidente de Gente da Renner. Um dos pontos centrais da discussão foi o papel do RH como agente da transformação. Em sua apresentação, Gustavo Faria defendeu que a função da área não é simplesmente colocar mais ferramentas de IA nas mãos das pessoas, mas criar um ambiente seguro para que elas consigam trabalhar, criar, aprender e evoluir com a tecnologia.

A experiência da Alice Saúde trouxe essa discussão para a prática. O programa AcelerAI foi estruturado como uma jornada de transformação e desenvolvimento em inteligência artificial conectada à estratégia e à cultura da companhia, tendo como objetivos excelência, eficiência e escalabilidade. A iniciativa trabalha a fluência em IA a partir de competências como delegação, comunicação com a tecnologia, discernimento crítico e diligência no uso responsável dos resultados.

Moda circular transforma relação com o produto

No Mega Fórum “Moda Circular é Tudo: O Negócio para Além do Produto”, Bruna Vasconi, sócia-fundadora do Peça Rara, e Deborah Secco, sócia e embaixadora da empresa, discutiram a evolução do mercado de segunda mão e a mudança na percepção dos consumidores sobre produtos usados. A conversa foi mediada por Aiana Freitas, editora-executiva do Mercado&Consumo.

Bruna apresentou o crescimento da rede, que conta atualmente com 130 lojas, mais de mil colaboradores e registrou faturamento de R$ 300 milhões em 2025. Segundo os dados apresentados durante o painel, o Peça Rara recebe cerca de 30 novos fornecedores por dia e comercializa aproximadamente 340 mil peças usadas por mês. O modelo coloca o consumidor em dois lados da operação: como comprador e também como fornecedor.

A tecnologia participa desse processo desde a entrada das peças, com um aplicativo que permite o envio de fotos e a indicação da loja de destino. A inteligência artificial faz uma pré-seleção dos itens, apontando aqueles com potencial de interesse para cada unidade. Deborah Secco contou que seu interesse pela moda circular ganhou força após o nascimento da filha, quando percebeu a quantidade de roupas que deixavam de ser utilizadas em pouco tempo. Segundo ela, atualmente cerca de 90% de seu guarda-roupa é composto por peças de moda circular.

Varejo, participação social e inovação encerram segundo dia

O Mega Fórum “Momentum do varejo e consumo e suas perspectivas” reuniu Marcos Gouvêa, fundador e diretor-geral da Gouvêa Ecosystem, e Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho do Magazine Luiza e presidente do Grupo Mulheres do Brasil. Luiza falou sobre sua trajetória e sobre a importância de assumir um papel ativo na transformação do país. Na conversa, os empresários destacaram a união do setor varejista em torno de pautas comuns e relembraram iniciativas que aproximaram marcas concorrentes para discutir o desenvolvimento do varejo e sua relação com o poder público.

A conversa também passou por inovação e tecnologia. Marcos falou sobre o novo livro do ecossistema, (Retail Services) AI, que tem prefácio de Luiza Trajano, enquanto ela mostrou o manifesto da Galeria Magalu. 

O Latam Retail Show chega ao último dia nesta quinta-feira, dia 17, com uma programação que reúne executivos de empresas como Euromonitor, CIMED, Riachuelo, VESTE S/A, Troiano e Ipsos Brasil.

Serviço

Latam Retail Show – “Everything As A Service potencializado pela inteligência artificial”
Data: 15 a 17 de setembro de 2026
Local: Distrito Anhembi – Teatro Celso Furtado – Hall 3
Endereço: Rua Olavo Fontoura, 1209, São Paulo – SP
Horário: das 8h30 às 18h
Veja a programação completa no site do Latam Retail Show.

Sobre a Gouvêa Experience

A Gouvêa Experience integra a Gouvêa Ecosystem e atua na vertical de experiências de marca, eventos e relacionamento com as principais lideranças do setor de varejo, consumo, serviços e soluções no Brasil e no exterior. Suas missões internacionais e eventos proporcionam acesso direto a negócios, inovações e tendências que moldam o varejo global.

Sobre a Gouvêa Ecosystem

A Gouvêa Ecosystem é um ecossistema de consultorias, soluções e serviços que atua em todas as frentes do setor de consumo, varejo e distribuição. Fundada em 1988, é referência no Brasil e no mundo por sua visão estratégica, atuação prática e profunda compreensão do setor. É membro do Ebeltoft Group, consórcio global de consultorias especializadas em varejo.


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