MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL Novo procedimento será realiado no aplicativo oficial gov.br

O Governo do Estado do Rio de Janeiro anunciou que a partir do mês de outubro, os beneficiários da Rioprevidência passarão a realizar os processos de prova de vida de maneira digital. Ao todo, cerca de 167 mil aposentados (110.446) e pensionistas (56.561) serão impactados pela iniciativa.

O procedimento será feito através decom uso da câmera do próprio celular via o portal

O benefício será usado na primeira etapa por 13 milaniversariantes de outubro. O prazo para o procedimento vai de 5 de outubro até 2 de novembro de 2026.

A sequência continuará pelos meses seguintes, sempre de acordo com o aniversário do aposentado ou pensionista.

Agências do Rioprevidência prestarão auxílio



Para conseguir concluir todo o procedimento, o beneficiário precisará ter uma conta no, com nível de segurança Prata ou Ouro.

Em nota, o Governo do Estado também informou que a Rioprevidência terá funcionários nos 15 postos e agências da autarquia em todo o estado preparados para eventuais esclarecimentos sobre como realizar a Prova de Vida Digital Anual.

Há agências no Centro do Rio de Janeiro, Méier, Bangu, Niterói, São João de Meriti, Nova Friburgo, São Pedro da Aldeia, Campos dos Goytacazes, Barra do Piraí e Miracema. Há postos de atendimento da autarquia na Polícia Civil – Centro do Rio (Rua da Relação nº 42), Três Rios, Itaperuna, Petrópolis e DVP- Secretaria de Estado da Polícia Militar. Os endereços estão disponíveis no site oficial do Rioprevidência.

Passo a passo de como realizar a prova de vida anual



O beneficiário também poderá tirar dúvidas através do SAC, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, pelo telefone 0800 285 81 91 ou (21) 3850-3350, para ligações realizadas por celular.

Para realizar todo o procedimento, o beneficiário deve seguir as seguintes etapas:

Baixe e acesse o aplicativo gov.br; Caso ainda não possua sua conta gov.br, crie uma; Faça o login no aplicativo e, caso seja necessário, forneça os dados para que sua conta chegue ao nível prata ou ouro; Na tela inicial, em "Serviços", clique em "Prova de vida"; Na tela "Histórico de Prova de vida", selecione a "Prova de vida pendente"; Na tela "Autorização", clique em "Autorizar"; Siga as instruções para fazer o reconhecimento facial; Após finalizar o reconhecimento facial com sucesso, clique em "OK"; Na tela de Autorização, o status da sua Prova de Vida mudará para "Autorizado".





Calendário



A prova de vida deverá ser realizada no mês referente ao aniversário do beneficiário, seguindo o seguinte calendário:



Divulgação / Governo do Estado do Rio de Janeiro Calendário Rioprevidência





Falta do procedimento suspende o benefício



Os aposentados e pensionistas que não realizarem a prova de vida dentro do prazo estabelecido poderão ter seus benefícios suspensos.

No entanto, durante os primeiros meses de implantação do modelo digital, haverá um período de tolerância e adaptação para os beneficiários.

Uma lista nominal de quem não fez será publicada no Diário Oficial até o 10º dia útil do mês seguinte ao término do período do procedimento. A lista também estará disponível no portal do Rioprevidência.

A suspensão do pagamento do inativo ou pensionista ausente à Prova de Vida Digital Anual ocorrerá no mês posterior ao da publicação da lista de faltosos no Diário Oficial. O restabelecimento do benefício dependerá da realização da Prova de Vida, com os valores retroativos, e de acordo com o calendário de pagamentos do Estado.





Alerta contra fraudes



No comunicado do novo sistema digital, a Rioprevidência alertou que todos aqueles que realizarem o procedimento se certifiquem de utilizar exclusivamente o portaloficial Gov.br.

A atenção deve ocorrer principalmente na hora de baixar o portal Gov.br para fazer o procedimento e não clicar em links que podem direcionar para um aplicativo falso parecido com o verdadeiro.

O Rioprevidência informou também sobre o cuidado com contatos falsos, reafirmando que não envia mensagens pessoais por e-mail, ligação telefônica, Whatsapp ou outro meio de comunicação que não seja por meio dos canais oficiais, à disposição dos segurados no seu site oficial.