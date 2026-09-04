Tomaz Silva/Agência Brasil Fila banco

Com o fim de semana se aproximando, muitos já querem saber o que vai funcionar e o que estará fechado durante o feriado de 7 de setembro. Para quem pretende aproveitar o descanso sem preocupações. As agências bancárias estarão fechadas para atendimento presencial ao público na segunda-feira, e alguns serviços terão o funcionamento modificado.

Leia mais: 7 de Setembro: quem pode ter o feriado compensado?

As compensações bancárias não serão realizadas, incluindo transferências via TED. Já o Pix com seu sistema funcionando 24 horas por dia, inclusive aos feriados, poderá ser utilizado normalmente.

Em nota, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), informa que, boletos de cobrança e contas de consumo, como água, energia e telefone, com vencimento na segunda-feira (07), poderão ser pagos no próximo dia útil, neste caso na terça-feira (08), e não terá acréscimo, nas localidades onde não houver outro feriado.

Já no caso de tributos e impostos, a orientação é antecipar o pagamento. Como não haverá compensação bancária na data, deixar para depois pode resultar na cobrança de juros e multa.

O sábado também não é considerado dia útil para liquidação financeira.

O que não vai funcionar no feriado?

O funcionamento das agências dos Correios também será alterado durante o feriado.

Joédson Alves/Agência Brasil Haddad condiciona apoio aos Correios a plano de recuperação

Mesmo com as agências fechadas, os clientes terão outras opções para realizar serviços bancários. Internet banking e mobile banking continuarão disponíveis por computadores e celulares.

Também será possível utilizar o atendimento por telefone e os correspondentes bancários. Em algumas regiões brasileiras, as salas de autoatendimento podem permanecer abertas aos sábados e domingos, conforme cada instituição.

Já a Bolsa brasileira (B3) também terá as atividades suspensas na segunda-feira (07).

A paralisação inclui os mercados de renda variável, como ações, e operações de renda fixa privada. Também não haverá registro de operações, compensação e liquidação. Todas elas terão retorno das atividades retomada normalmente na terça-feira (08)

INSS

Reprodução / Foto: Rafael Carvalho / INSS Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de todo o país estarão fechadas durante o feriado da Independência. E como as demais, o atendimento presencial volta normalmente na terça-feira (8).

Mas, os canais digitais continuarão disponíveis. Solicitações de benefícios, agendamentos e outros serviços poderão ser feitos pelo Meu INSS, no site ou aplicativo, que funciona 24 horas por dia.

A Central Telefônica 135 também estará disponível durante o feriado, mas o atendimento será feito apenas por meio de sistema automatizado.

Rodízio de veículos será suspenso em SP

Na cidade de São Paulo, o rodízio municipal de veículos será suspenso na segunda-feira. Então, veículos com placas de final 1 e 2 poderão circular normalmente pela cidade durante o feriado, voltando à normalidade no dia seguinte.

*Estagiária sob supervisão