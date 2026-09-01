Towfiqu barbhuiya Projeto de Lei propõe mudanças para tornar mais claras as regras sobre contratos e pagamentos.

Para muitos, agosto parece ser o mês que mais demora a passar durante o ano. Com a chegada de setembro e o feriado da próxima segunda-feira, surge uma dúvida entre os trabalhadores: quando será feito o pagamento do salário?

Para definir o prazo de pagamento, o sábado entra na contagem como dia útil. Já domingos e feriados não são considerados.

A regra está prevista no artigo 459 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que estabelece que o salário deve ser pago, no máximo, até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado.

Quando será o quinto dia útil de setembro de 2026?

dia útil: 1º de setembro (terça-feira); dia útil: 2 de setembro (quarta-feira); dia útil: 3 de setembro (quinta-feira); dia útil: 4 de setembro (sexta-feira); dia útil: 5 de setembro (sábado).

Assim, o dia 5 de setembro de 2026 é a data-limite para o pagamento dos salários, considerando a regra do quinto dia útil.

Como o prazo termina em um sábado, o empregador precisa observar a forma de pagamento utilizada para garantir que o valor esteja disponível ao trabalhador dentro do período previsto pela legislação.

E se o pagamento não for feito dentro do prazo?

Caso a empresa não cumpra a data prevista, o trabalhador pode buscar orientação para cobrar os valores que ficaram pendentes.

Uma das possibilidades é procurar a Justiça do Trabalho para solicitar o pagamento devido, com os acréscimos que possam ser aplicáveis ao caso. O sindicato da categoria também pode ajudar o empregado a entender quais medidas podem ser tomadas.

Atrasos frequentes ou prolongados podem representar descumprimento das obrigações do empregador.

Dependendo das circunstâncias, a situação pode resultar no reconhecimento da rescisão indireta, quando o trabalhador encerra o contrato por uma falta grave cometida pela empresa. Nesses casos, se reconhecida a rescisão, o empregado pode ter direito às verbas semelhantes às de uma demissão sem justa causa.

*Estagiária sob supervisão