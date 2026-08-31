iStock.com/Pla2na Feriado 2026

Na próxima segunda-feira (7), será celebrado o Dia da Independência do Brasil. Após quase três meses sem um fim de semana prolongado, os trabalhadores já podem começar a contagem regressiva para a folga. Com a data cai no início da semana, quem não trabalha aos fins de semana terá três dias seguidos de descanso de sábado a segunda-feira.

Esse ano ainda promete cinco feriados nacionais e quatro deles podem render um fim de semana prolongado, aumentando os dias de descanso ao longo dos próximos meses.

Mesmo em feriados nacionais, nem todos os trabalhadores serão dispensados. A legislação permite o funcionamento de atividades consideradas essenciais e de outros setores que podem funcionar nessas datas.

Nesses casos, quem trabalhar no feriado tem seus direitos garantidos, como por exemplo: remuneração em dobro ou folga compensatória, conforme as regras aplicáveis à categoria.

Qual é a origem do feriado?

Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I, então príncipe regente do Brasil, proclamou a Independência do país em relação a Portugal, em um processo que marcou a separação política entre as duas nações. Na época, o Brasil era uma colônia portuguesa, onde estava sob o domínio de Portugal.

Reprodução Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I, então príncipe regente do Brasil, proclamou a Independência do país

O 7 de setembro se tornou uma das principais datas da história do país e passou a representar, na memória coletiva brasileira, o momento da Independência.

Apesar da tradição de que o chamado “Grito do Ipiranga” teria acontecido às margens do Rio Ipiranga, em São Paulo, historiadores apontam que alguns detalhes sobre o episódio são questionados. Por isso, a versão tradicional do acontecimento não deve ser tratada como totalmente comprovada.

Qual a diferença entre feriado, ponto facultativo e data comemorativa?

Apesar de muitas vezes serem tratados como a mesma coisa, feriado, ponto facultativo e data comemorativa têm significados diferentes.

Os feriados são determinados por lei e podem ser de abrangência nacional, estadual ou municipal. Nessas datas, a regra geral é a suspensão das atividades, embora existam setores que podem funcionar normalmente.

Já o ponto facultativo diz respeito principalmente à administração pública. Nesses casos, órgãos públicos podem decidir pela dispensa dos funcionários, mas a medida não é obrigatória para empresas privadas.

Gerado por IA Infográfico: feriado vs ponto facultativo

As datas comemorativas, como o próprio nome indica, são destinadas à celebração de acontecimentos, pessoas ou temas importantes. Elas podem ou não ser consideradas feriados. Por isso, uma data estar no calendário não significa, necessariamente, que haverá folga para os trabalhadores.

Quais são os próximos feriados de 2026?

Ao todo, 2026 terá dez feriados nacionais, sendo que nove deles cairão em dias úteis.

Depois de setembro, a próxima oportunidade de emenda será em 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A data também é conhecida por marcar o Dia das Crianças.

O feriado cairá novamente em uma segunda-feira, o que permitirá três dias seguidos de descanso para os trabalhadores que folgam aos fins de semana.

Veja abaixo os próximos feriados nacionais e os dias da semana em que caem:

7 de setembro: Independência do Brasil (segunda-feira)

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira)

2 de novembro: Finados (segunda-feira)

15 de novembro: Proclamação da República (domingo)

20 de novembro: Dia da Consciência Negra (sexta-feira)

25 de dezembro: Natal (sexta-feira)

E os próximos pontos facultativos?

28 de outubro: Dia do Servidor Público (quarta-feira)

24 de dezembro: véspera de Natal, após as 13h (quinta-feira)

31 de dezembro: véspera de Ano Novo, após as 13h (quinta-feira)

Mercado aquecido

Os feriados prolongados também costumam movimentar o setor de turismo , já que muitas pessoas aproveitam os dias de folga para conhecer outras regiões.

Segundo projeções da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), os feriados nacionais podem movimentar aproximadamente R$ 218 bilhões no setor de turismo em 2026.

O faturamento é impulsionado pelas chamadas janelas de descanso, principalmente quando os feriados caem próximos aos fins de semana.

*Estagiária sob supervisão



