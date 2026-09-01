Reprodução Mega- Sena

O concurso 3.052 da Mega-Sena sorteia, hoje (1º), o prêmio de R$ 36 milhões. As seis dezenas serão anunciadas a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O sorteio também será transmitido ao vivo pelo YouTube.

As apostas podem ser feitas até as 20h. O volante com seis dezenas marcadas custa R$ 6, enquanto o bilhete com sete números assinalados sai por R$ 42.

Segundo dados da Caixa, a probabilidade de ganhar o prêmio máximo com uma aposta de seis dezenas é de uma em 50.063.860. Já com uma aposta de 20 dezena s, maior número permitido, as chances aumentam para uma em 1.292. A jogada, no entanto, custa R$ 232.560.

Como acontece em todos os concursos, o iG publica o resultado da Mega-Sena e acompanha as informações sobre a premiação.

Como apostar?

O jogador pode escolher de 6 a 20 dezenas entre as 60 disponíveis no volante.

A aposta simples custa R$ 6. Quem marca mais números aumenta as chances de acertar as seis dezenas, mas também paga um valor maior pelo jogo.

As apostas podem ser feitas:

nas lotéricas credenciadas pela Caixa;

pelo portal das Loterias Caixa;

pelo aplicativo oficial das Loterias Caixa.

Como aumentar as chances de ganhar?

A chance de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de uma em 50.063.860.

Para aumentar as probabilidades, o jogador pode marcar mais números no volante, chegando ao limite de 20 dezenas. No entanto, o valor da aposta também sobe.

Quem escolhe sete números paga R$ 42 por jogo. Já uma aposta com 10 dezenas custa R$ 1.260. No limite máximo permitido, com 20 números marcados, o valor chega a R$ 232.560.

Apesar de aumentar as chances de acertar a faixa principal, o preço do jogo também cresce bastante.

Quanto tempo o vencedor tem para retirar o prêmio?

De acordo com a Caixa Econômica Federal, os prêmios das loterias podem ser resgatados em até 90 dias após a data do sorteio. Caso o valor não seja retirado dentro do prazo, a quantia é repassada ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Enquanto o prêmio não encontra um vencedor, muitos brasileiros já se imaginam como usariam essa quantia milionária.

*Estagiária sob supervisão



