Foto: Reprodução/ Divulgação Ferramenta poderá alcançar entre 80 mil e 100 mil vendedores profissionais que atuam na Shopee no país

Vendedores profissionais da Shopee no Brasil passam a ter acesso a uma ferramenta de inteligência de mercado capaz de reunir informações sobre demanda, preços, concorrência e comportamento de diferentes categorias. A novidade é resultado de uma parceria entre a plataforma de marketplace e a JoomPulse, empresa que utiliza inteligência artificial para análise de dados.

Segundo a JoomPulse, a ferramenta poderá alcançar entre 80 mil e 100 mil vendedores profissionais que atuam na Shopee no país. A empresa estima que a plataforma reúna mais de 3 milhões de vendedores brasileiros cadastrados.

Na prática, a proposta é permitir que quem vende pela internet tome decisões com base em informações sobre o próprio mercado.

Entre os dados disponíveis estão histórico e faixas de preços, nível de concorrência, sazonalidade, procura por produtos, desempenho de categorias e comparação entre lojas.

A ferramenta também permite identificar nichos com demanda e oportunidades de entrada em determinados mercados. Com isso, o vendedor pode utilizar os dados para avaliar, por exemplo, quais produtos têm maior procura, como os concorrentes estão precificando seus itens ou quais categorias apresentam espaço para novos negócios.

Dados ajudam a escolher produtos e preços

A principal mudança proporcionada pela ferramenta está na possibilidade de consultar informações que podem orientar decisões antes da oferta de um produto.

Para um vendedor, entender a demanda de uma categoria pode ajudar a avaliar se determinado item apresenta potencial de vendas.

O acompanhamento dos preços, por sua vez, permite observar as faixas praticadas por outros lojistas e identificar movimentos do mercado.

A JoomPulse também oferece benchmarking de concorrentes e lojas. A ferramenta reúne essas informações em uma camada de analytics voltada aos vendedores da Shopee.

“Um vendedor na Shopee tem exatamente as mesmas perguntas que um vendedor em qualquer outro lugar: o que vender, a que preço, em qual nicho, e até hoje não tinha como respondê-las”, afirma Ivan Kolankov, CEO da JoomPulse.

Segundo ele, o acesso aos dados permite que o vendedor observe o mercado, formule hipóteses e teste estratégias antes de tomar decisões.

A empresa afirma que a proposta é ampliar o acesso a informações que antes estariam mais disponíveis para grandes operações, que contam com equipes próprias de análise de dados.

Shopee tem milhões de vendedores no Brasil

A parceria ocorre em um mercado no qual os marketplaces ganharam espaço entre empreendedores e empresas brasileiras.

De acordo com estimativas produzidas pela própria JoomPulse, a Shopee reúne mais de 3 milhões de vendedores cadastrados no país. A empresa também calcula que entre 80 mil e 100 mil sejam vendedores profissionais.

Ainda, segundo a JoomPulse, aproximadamente 90% das vendas da Shopee no Brasil são realizadas por lojas locais. Nove em cada dez pedidos seriam feitos a vendedores registrados como empresas.

A companhia estima ainda que a Shopee seja o segundo destino de e-commerce mais visitado do Brasil, com aproximadamente 325 milhões de visitas mensais e cerca de 12,5% do tráfego de comércio eletrônico do país.

Os números, porém, não são dados oficiais da Shopee. Conforme informado pela JoomPulse, todas essas informações foram produzidas por seus próprios modelos de dados.





Plataforma também reúne dados do Mercado Livre

A chegada à Shopee amplia uma atuação que a JoomPulse já mantinha com vendedores do Mercado Livre.

A ferramenta permite consultar os dados dos dois marketplaces e fazer análises em conjunto. Dessa forma, vendedores que trabalham nas duas plataformas podem comparar mercados, categorias, preços e oportunidades.

A empresa afirma que a estratégia é oferecer uma camada de inteligência de mercado independentemente do marketplace utilizado pelo vendedor.

A consulta também pode ser feita em linguagem natural por meio do Claude e do ChatGPT. Em julho de 2026, segundo a JoomPulse, a empresa se tornou a primeira brasileira a publicar um conector oficial no diretório do Claude, da Anthropic.

O analytics voltado à Shopee já está disponível para vendedores no Brasil, tanto de forma independente quanto integrado às ferramentas de análise do Mercado Livre oferecidas pela JoomPulse.