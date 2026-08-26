Reprodução / Habib's Crise do grupo controlador do Habib's e Ragazzo

O Grupo Gennius, controlador das marcas Habib’s, Ragazzo e Tendall Grill, entrou com pedido de recuperação judicial nesta segunda-feira (24). Segundo números que constam no processo, o grupo possui 178 empresas incluídas no pedido, sendo 151 unidades próprias das três marcas e uma dívida de R$ 265,2 milhões.

No último dia 11, o controlador havia anunciado medida cautelar concedida pela Justiça, suspendendo por 60 dias as cobranças contra o Grupo Gennius enquanto a companhia negociava suas dívidas com credores.

Nesta terça-feira (25), a Justiça de São Paulo aceitou o pedido de recuperação judicial, em decisão proferida pelo juiz Jomar Juarez Amorim, e nomeou a consultora KPMG como administradora judicial.

A empresa alega, no pedido, que a medida faz parte seu processo de reestruturação financeira, "com o objetivo de preservar a sustentabilidade e a evolução do negócio no longo prazo".

Além disso, atribui parte da crise financeira à pandemia de Covid-19, que reduziu o movimento em shoppings e centros urbanos onde estavam muitas de suas lojas. E também acrescentou que a expansão do delivery mudou os hábitos dos consumidores e reduziu o movimento nos restaurantes.

E afirmou que as operações do Grupo seguirão funcionando normalmente, "mantendo o atendimento aos clientes, a rotina e a qualidade de suas unidades".

Rede de restaurantes

A rede de restaurantes atua no Brasil há quase 40 anos. O Grupo Gennius possui 119 lojas próprias do Habib’s, 26 do Ragazzo e seis churrascarias Tendall Grill.

A rede também opera por meio de franquias, que representam uma parcela relevante das unidades





O Habib’s chegou a aparecer entre as maiores empresas de franquias do país. No ranking IBEVAR de 2021, a rede tinha faturamento de R$ 3,39 bilhões em 2020, 421 lojas e 22 mil funcionários.

O iG entrou em contato com a assessoria de imprensa do grupo para obter um posicionamento sobre o pedido de recuperação judicial e aguarda retorno. O espaço segue aberto.