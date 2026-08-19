Reprodução / Jus Brasil Perdeu o leilão da Casas Bahia? Nova rodada tem produtos por até 85% menos

Perdeu a oportunidade de participar do leilão da Casas Bahia na segunda-feira (17)? Fique tranquilo. A empresa abriu novas chances para quem quer dar lances em produtos com descontos de até 85%. As disputas seguem até esta quinta-feira (20), com cerca de 390 itens disponíveis, entre celulares, televisores, eletrodomésticos, notebooks e equipamentos de informática.

Um dos destaques é um lote com sete televisores das marcas LG, AOC, TCL, Samsung e Philco. O conjunto tem valor de referência de R$ 15.588,70, mas está disponível no leilão por R$ 2.282, uma redução de 85%. A disputa segue até as 16h33 de quinta-feira (20).

Quais produtos estão no leilão?

Reprodução Leilão Kwara - Casas Bahia

Os itens estão armazenados no Centro de Distribuição da Casas Bahia, em Taquara, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Na plataforma, é possível pesquisar os lotes e filtrá-los de acordo com o preço ou o percentual de desconto.

Entre as ofertas disponíveis estão:

Tablet Positivo e fone de ouvido Samsung: de R$ 901,44 por R$ 209, com 77% de desconto;

de R$ 901,44 por R$ 209, com 77% de desconto; Kit com 25 eletrodomésticos: inclui ventiladores de mesa, ferro de passar e outros produtos. O valor de referência é de R$ 4.285,95 e o lance atual é de R$ 1.182, um desconto de 72%;

inclui ventiladores de mesa, ferro de passar e outros produtos. O valor de referência é de R$ 4.285,95 e o lance atual é de R$ 1.182, um desconto de 72%; Fogão Itatiaia Electra Grass Plus Preto: de R$ 1.234,69 por R$ 453, com 63% de desconto;

de R$ 1.234,69 por R$ 453, com 63% de desconto; Notebook Positivo Motion Q4128C-S: equipado com Intel Atom, 4 GB de RAM, 128 GB SSD e tela de 14,1 polegadas. O valor de referência é de R$ 1.251,09 e o lance atual é de R$ 478, com desconto de 62%;

equipado com Intel Atom, 4 GB de RAM, 128 GB SSD e tela de 14,1 polegadas. O valor de referência é de R$ 1.251,09 e o lance atual é de R$ 478, com desconto de 62%; Samsung Galaxy A07 4G de 128 GB: na cor verde, tem valor de referência de R$ 540,96 e aparece por R$ 235, com 57% de desconto.

Produtos podem ter avarias

Antes de participar, verifique as condições descritas em cada lote. Os anúncios informam que alguns produtos podem apresentar avarias ou estar sem algumas peças.

Não será possível visitar o depósito antes de fazer o lance para conferir os itens pessoalmente. Depois da compra, os produtos não podem ser trocados.

O pagamento pode ser realizado via Pix ou parcelado em até 12 vezes, conforme as condições estabelecidas pela plataforma.

Como participar?

Para disputar os produtos, é necessário ter cadastro na Kwara e solicitar a habilitação no leilão. O edital determina que o procedimento seja feito com pelo menos uma hora de antecedência em relação ao horário previsto para o início.

Nos casos de ofertas condicionais, a empresa vendedora tem até cinco dias úteis após o encerramento para analisar as propostas e confirmar ou não a venda.

Quando os produtos poderão ser retirados?

Os vencedores deverão agendar a retirada diretamente pelo site da Kwara após a conclusão do leilão. Os produtos poderão ser retirados nos dias 26, 27 e 28 de agosto, das 9h às 11h30 ou das 14h às 15h30.

A desmontagem, a remoção e o transporte dos produtos ficam sob responsabilidade do comprador no momento da retirada.

Por que a Casas Bahia está fazendo leilões?

Segundo a empresa, a decisão está relacionada à piora do cenário econômico, aos juros elevados, à restrição ao crédito, ao aumento das despesas financeiras e à queda no consumo.

A recuperação judicial faz parte do processo de reorganização financeira da varejista. A companhia afirmou que a medida busca preservar a continuidade das operações, proteger a geração de valor e organizar o pagamento de suas obrigações.

Vale a pena?

Os valores podem parecer vantajosos, principalmente por envolverem eletrodomésticos e eletrônicos que normalmente custam mais caro. Mas o lance não é o único valor que o comprador precisa considerar.

Além dos 20% de taxas, é necessário levar em conta a condição do produto, a falta de garantia, os gastos com transporte e retirada e a possibilidade de serem necessários reparos.

Por isso, quem pretende participar do leilão precisa colocar todos esses custos na ponta do lápis antes de considerar o produto realmente barato. E você, já realizou seu cadastro no site indicado no edital?

*Estagiária sob supervisão



