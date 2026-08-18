O pagamento do Bolsa Família referente ao mês de agosto começa hoje (18) e segue até o dia 31. A liberação acontece de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Porém, moradores de 186 municípios de sete estados receberam o pagamento já nesta terça-feira (18), independentemente do número final do NIS. A antecipação alcança cerca de 940,7 mil famílias.
Neste mês, 19,28 milhões de famílias receberam o benefício, com valor de R$ 678,35. O valor mínimo é de R$ 600 por família, mas a quantia pode aumentar de acordo com a composição das famílias.
Quem recebe o Bolsa Família antecipado?
A medida é para localidades afetadas por situações de emergência provocadas por eventos climáticos, associados ao fenômeno El Niño.
Os municípios beneficiados estão nos seguintes estados:
- Rio Grande do Norte: 122 municípios;
- Paraíba: 31 municípios;
- Bahia: 15 municípios;
- Roraima: 6 municípios;
- Paraná: 5 municípios;
- Sergipe: 4 municípios;
- Amazonas: 3 municípios.
Se a sua região não está incluída, o pagamento segue o calendário normal:
- NIS final 1: 18/8
- NIS final 2: 19/8
- NIS final 3: 20/8
- NIS final 4: 21/8
- NIS final 5: 24/8
- NIS final 6: 25/8
- NIS final 7: 26/8
- NIS final 8: 27/8
- NIS final 9: 28/8
- NIS final 0: 31/8
Para descobrir a data do seu pagamento, basta conferir o último número do NIS e procurar a data correspondente a lista acima.
Qual é o valor?
O Bolsa Família foi criado para auxiliar famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, garantindo uma renda mínima para ajudar nas necessidades básicas.
O valor mínimo é de R$ 600 por família, mas a parcela pode aumentar conforme a composição familiar. Entre os adicionais estão:
- Primeira Infância: crianças de zero a seis anos recebem R$ 150 adicionais por integrante nessa faixa etária. Em agosto, 8,36 milhões de crianças recebem o benefício.
- Benefício complementar: crianças e adolescentes de sete a 18 anos, além de gestantes e nutrizes, podem receber um adicional de R$ 50.
- Regra de Proteção: famílias que conseguiram emprego com carteira assinada ou tiveram aumento de renda podem continuar no programa por até um ano, recebendo 50% do valor do benefício, desde que estejam dentro dos critérios da regra. Em agosto, 2,15 milhões de famílias estão nessa situação.
Como movimentar o dinheiro?
Os beneficiários podem movimentar o valor pelo aplicativo Caixa Tem, sem precisar ir até uma agência para sacar.
Também é possível utilizar o cartão do Bolsa Família para fazer compras na função débito e realizar saques em unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências da Caixa.
É importante também manter os dados do Cadastro Único (CadÚnico) atualizados. Mudanças como nascimento de um filho, alteração de endereço ou mudança na renda devem ser informadas o mais rápido possível.
A frequência escolar e o acompanhamento de saúde também fazem parte das regras para continuar recebendo o benefício.
*Estagiária sob supervisão