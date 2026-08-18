Imagem: Reprodução/ Divulgação Bolsa Família: pagamentos de agosto começam nesta terça-feira (18)

O pagamento do Bolsa Família referente ao mês de agosto começa hoje (18) e segue até o dia 31. A liberação acontece de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Porém, moradores de 186 municípios de sete estados receberam o pagamento já nesta terça-feira (18), independentemente do número final do NIS. A antecipação alcança cerca de 940,7 mil famílias.

Neste mês, 19,28 milhões de famílias receberam o benefício, com valor de R$ 678,35. O valor mínimo é de R$ 600 por família, mas a quantia pode aumentar de acordo com a composição das famílias.

Quem recebe o Bolsa Família antecipado?

A medida é para localidades afetadas por situações de emergência provocadas por eventos climáticos, associados ao fenômeno El Niño.

Os municípios beneficiados estão nos seguintes estados:

Rio Grande do Norte: 122 municípios;

Paraíba: 31 municípios;

Bahia: 15 municípios;

Roraima: 6 municípios;

Paraná: 5 municípios;

Sergipe: 4 municípios;

Amazonas: 3 municípios.

Se a sua região não está incluída, o pagamento segue o calendário normal:

NIS final 1: 18/8

NIS final 2: 19/8

NIS final 3: 20/8

NIS final 4: 21/8

NIS final 5: 24/8

NIS final 6: 25/8

NIS final 7: 26/8

NIS final 8: 27/8

NIS final 9: 28/8

NIS final 0: 31/8

Para descobrir a data do seu pagamento, basta conferir o último número do NIS e procurar a data correspondente a lista acima.

Qual é o valor?

O Bolsa Família foi criado para auxiliar famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, garantindo uma renda mínima para ajudar nas necessidades básicas.

O valor mínimo é de R$ 600 por família, mas a parcela pode aumentar conforme a composição familiar. Entre os adicionais estão:

Primeira Infância: crianças de zero a seis anos recebem R$ 150 adicionais por integrante nessa faixa etária. Em agosto, 8,36 milhões de crianças recebem o benefício. Benefício complementar: crianças e adolescentes de sete a 18 anos, além de gestantes e nutrizes, podem receber um adicional de R$ 50. Regra de Proteção: famílias que conseguiram emprego com carteira assinada ou tiveram aumento de renda podem continuar no programa por até um ano, recebendo 50% do valor do benefício, desde que estejam dentro dos critérios da regra. Em agosto, 2,15 milhões de famílias estão nessa situação.

Como movimentar o dinheiro?

Os beneficiários podem movimentar o valor pelo aplicativo Caixa Tem, sem precisar ir até uma agência para sacar.

Também é possível utilizar o cartão do Bolsa Família para fazer compras na função débito e realizar saques em unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências da Caixa.

É importante também manter os dados do Cadastro Único (CadÚnico) atualizados. Mudanças como nascimento de um filho, alteração de endereço ou mudança na renda devem ser informadas o mais rápido possível.

A frequência escolar e o acompanhamento de saúde também fazem parte das regras para continuar recebendo o benefício.

*Estagiária sob supervisão



