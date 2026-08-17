Secretaria da Retomada Feirão de Empregos oferecerá 3.500 oportunidades de trabalho em Goiânia e Região Metropolitana nesta terça e quarta-feira

Um feirão de empregos vai oferecer 3,5 mil vagas de trabalho em Goiânia e na Região Metropolitana nesta terça e quarta-feira (18 e 19). A ação será realizada das 8h às 17h, no Araguaia Shopping, com oportunidades para diferentes perfis profissionais, inclusive para quem busca o primeiro emprego ou não possui experiência comprovada.

Segundo a Secretaria de Estado da Retomada, cerca de 150 vagas são para trabalhar no próprio shopping. Nesses casos, o candidato cadastra o currículo e, conforme o perfil e os requisitos da vaga, pode ser encaminhado diretamente para a loja contratante.

Para essas oportunidades, é necessário ter disponibilidade para trabalhar nos turnos vespertino e noturno.

Entre as funções disponíveis estão vendedor interno, fiscal de loja, recepcionista, atendente, operador de caixa, atendente de lanchonete, escovista, penteadista, manicure e maquiador.

Salários chegam a R$ 2,5 mil

Em algumas funções, a remuneração pode chegar a R$ 2,5 mil considerando salário e comissão.

Para vendedor interno, por exemplo, não é exigida experiência. A remuneração média informada é de R$ 2,5 mil, somando salário e comissão.

Já as vagas de fiscal de loja oferecem salário de R$ 2.150, além de vale-alimentação de R$ 250 e prêmio mensal. Também não é exigida experiência anterior.

Para atendente de loja, a remuneração é de R$ 1.950, acrescida de vale-alimentação de R$ 250 e prêmio mensal.

Segundo a organização, a maior parte das oportunidades não exige experiência e tem como escolaridade mínima o ensino médio incompleto.

Como participar

Para participar do feirão, o trabalhador deve apresentar um documento pessoal com foto e comprovante de endereço.

A ação será realizada no segundo piso do Araguaia Shopping, em frente à loja C&A.

O feirão é promovido pela Central Mais Empregos, unidade da Secretaria de Estado da Retomada.

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