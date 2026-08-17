Reprodução / Divulgação PIS/Pasep 2026: último lote do abono salarial será pago nesta segunda (17)

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) paga nesta segunda-feira (17) o sétimo e último lote regular do abono salarial do PIS/Pasep de 2026. Nesta etapa, o benefício será liberado para os trabalhadores nascidos em novembro e dezembro.

Os valores variam de R$ 136 a R$ 1.621, conforme a quantidade de meses trabalhados em 2024. Para ter direito, é preciso cumprir os critérios do programa, incluindo ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.766 no ano-base.

Nasceu em novembro ou dezembro? Então vale consultar a Carteira de Trabalho Digital para verificar se o pagamento está disponível.

Calendário do PIS/Pasep em 2026

O pagamento foi dividido durante o ano conforme o mês de nascimento do trabalhador:

Nascidos em janeiro: 16 de fevereiro;

Nascidos em fevereiro: 16 de março;

Nascidos em março e abril: 15 de abril;

Nascidos em maio e junho: 15 de maio;

Nascidos em julho e agosto: 15 de junho;

Nascidos em setembro e outubro: 15 de julho;

Nascidos em novembro e dezembro: 17 de agosto.

Os valores ficam disponíveis para os beneficiários até 30 de dezembro de 2026.

Será que você tem direito?

Para receber o abono salarial, não basta ter trabalhado em 2024. O trabalhador precisa atender a alguns critérios.

Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos; Ter trabalhado por pelo menos 30 dias em 2024, consecutivos ou não; Ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.766 durante o ano-base; Ter trabalhado para empregadores que contribuem para o PIS ou para o Pasep; Ter os dados informados corretamente pelo empregador no eSocial.

Para o cálculo do benefício, é considerado como mês trabalhado aquele em que a pessoa exerceu atividade por pelo menos 15 dias.

Quanto pode receber?

Ele depende da quantidade de meses trabalhados em 2024.

O cálculo considera o salário mínimo de 2026, de R$ 1.621, dividido por 12 e multiplicado pelo número de meses trabalhados.

Veja alguns exemplos:

1 mês trabalhado: R$ 136;

5 meses trabalhados: R$ 676;

10 meses trabalhados: R$ 1.351;

12 meses trabalhados: R$ 1.621.

Se trabalhou o ano inteiro, nesse caso, pode receber o valor máximo do benefício, de R$ 1.621.

Como consultar o abono?

A consulta pode ser feita de forma online:

Pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digita l, o trabalhador consegue verificar se foi considerado habilitado, o valor, a data de pagamento e o banco responsável pelo crédito.

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL PIS/Pasep 2026: último lote do abono salarial será pago nesta segunda (17)

Também é possível consultar pelo Portal Gov.br ou entrar em contato com a Central Alô Trabalho, pelo telefone 158.

Para consultar pelo celular: abra a Carteira de Trabalho Digital, acesse a área de benefícios e procure pela opção do abono salarial.

Onde o dinheiro será pago?

PIS (Programa de Integração Social) é destinado aos trabalhadores da iniciativa privada e é pago pela Caixa Econômica Federal.

Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é destinado aos servidores públicos e tem o pagamento realizado pelo Banco do Brasil.

No caso do PIS, o dinheiro pode ser depositado em conta da Caixa. Para quem não possui conta, o banco também pode disponibilizar o valor por meio do Caixa Tem ou de uma Poupança Social Digital.

Quem precisar sacar o benefício também pode utilizar os canais disponibilizados pela Caixa, como agências, casas lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes Caixa Aqui.

Para o Pasep, o pagamento pode ser feito em conta bancária ou pelas opções disponibilizadas pelo Banco do Brasil.

O que mudou no abono salarial?

Uma mudança passou a valer a partir deste ano de 2026 e altera o limite de renda para ter acesso ao benefício.

Antes, o critério considerava uma remuneração de até dois salários mínimos. Agora, o limite passa a ser corrigido pela inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Com isso, como o salário mínimo pode aumentar acima da inflação, o critério de renda tende a ficar mais restritivo ao longo dos próximos anos.

Isso pode fazer com que menos trabalhadores sejam incluídos no programa no futuro.

E se eu não sacar o dinheiro agora?

Não precisa correr para sacar hoje. O valor ficará disponível até 30 de dezembro. Portanto, quem tem direito ao benefício ainda terá esse período para movimentar ou sacar o dinheiro.

Também existem situações em que o trabalhador pode receber o benefício posteriormente, como nos casos em que informações enviadas pelo empregador precisam ser processadas ou corrigidas dentro das regras do programa.

Cuidado com golpes

A liberação de benefícios também pode ser usada por criminosos para aplicar golpes. Mensagens por WhatsApp, SMS, e-mail ou redes sociais podem tentar convencer o trabalhador a pagar uma taxa para liberar o dinheiro ou fornecer dados pessoais e bancários.

Não pague nenhuma taxa para receber o abono salarial e desconfie de links enviados por desconhecidos.

Para conferir as informações, dê preferência aos canais oficiais, como a Carteira de Trabalho Digital, o Portal Gov.br, o telefone 158 e os canais da Caixa ou do Banco do Brasil.

Se receber uma mensagem suspeita, não clique no link e não informe seus dados.

O Governo também possui um canal destinado ao recebimento de denúncias sobre fraudes e golpes digitais.

A plataforma recebe relatos sobre páginas falsas, campanhas de phishing, vazamentos de dados e outros incidentes cibernéticos. As informações enviadas ajudam nas ações de análise, investigação e resposta aos casos denunciados.

Para fazer uma denúncia, acesse o canal Sem Fraude, do Governo Federal.

*Estagiária sob supervisão