Divulgação: Transpetro Serão quatro editais, voltados ao quadro de mar e terra em níveis técnico e superior

A Transpetro, empresa de transporte da Petrobras, publicou nesta quarta-feira (12) os editais do novo concurso público. São 281 vagas imediatas e 3.890 para cadastro de reserva, com o total de 4.171 oportunidades.

Os salários iniciais podem chegar a R$ 15.034,81, além dos benefícios como: previdência complementar, benefício educacional e plano de saúde.

São quatro editais. Para o quadro de terra, tem oportunidades para cargos de nível médio, médio/técnico e superio r. Já para o quadro de mar, os processos seletivos são divididos entre oficiais e suboficiais e guarnição.

Quando começam as inscrições?

As inscrições serão abertas ainda neste mês de agosto, pelo site da Fundação Cesgranrio, banca responsável pelos processos seletivos.

Após realizar o cadastro, imprima o boleto e efetue o pagamento da taxa, com os valores seguintes:

A taxa de inscrição será de:

R$ 81,50 para o quadro de mar, suboficiais e guarnição e quadro de terra de nível médio e médio/técnico;

R$ 117 para o quadro de mar, oficiais e quadro de terra de nível superior.

Também será possível pedir a isenção da taxa entre 12 e 19 de agosto. O benefício poderá ser solicitado por membros de família de baixa renda inscritos no CadÚnico e por doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Antes de realizar a inscrição, confira o edital e os anexos para verificar os requisitos do cargo escolhido e as regras para o processo seletivo.

Quando serão as provas?

Unsplash/Unseen Studio Estudo; Concurso; Prova

As provas objetivas estão marcadas para novembro e serão aplicadas em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal.

Será possível escolher onde queira realizar a prova entre os locais disponibilizados pela Cesgranrio, independentemente do polo de trabalho escolhido para a vaga.

Para o cargo de Advocacia, do quadro de terra de nível superior, também será aplicada uma prova discursiva na mesma data.

Como será a prova?

A quantidade de questões muda de acordo com o cargo. Confira:

Quadro de Mar 1: Auxiliar de Saúde, Cozinheiro, Moço de Convés, Moço de Máquinas e Taifeiro

Língua Portuguesa: 20 questões;

Conhecimentos Específicos: 30 questões.



Quadro de Mar 2: Condutor Bombeador, Condutor Mecânico e Eletricista

Língua Portuguesa: 10 questões;

Inglês Técnico Marítimo: 10 questões;

Conhecimentos Específicos: 30 questões.



Quadro de Mar 3: Segundo Oficial de Máquinas e Segundo Oficial de Náutica

Língua Portuguesa: 10 questões;

Língua Inglesa: 10 questões;

Conhecimentos Específicos: 50 questões.



Quadro de Terra 4:

Conhecimentos Gerais, com Língua Portuguesa e Língua Inglesa: 20 questões;

Conhecimentos Específicos: 50 questões.



As provas irão durar quatro horas para os cargos do primeiro edital do quadro de mar e para as funções de nível médio e médio/técnico do quadro de terra.

Para os cargos do segundo edital do quadro de mar e para as funções de nível superior do quadro de terra, serão quatro horas e meia. No caso de Advocacia, o tempo será de cinco horas.

Onde estão as vagas?

No quadro de terra, as oportunidades serão distribuídas entre os pólos Norte/Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Sul.

Já as vagas do quadro de mar serão definidas de acordo com as necessidades da empresa. A distribuição das oportunidades por cargo e polo, além dos requisitos e demais informações, está detalhada nos editais.

Quais cargos estão disponíveis?

Os quatro editais contemplam diferentes áreas. Veja:

Edital 1 Quadro de Mar: suboficiais e guarnição

Auxiliar de Saúde (ASA): 3 vagas;

Condutor Bombeador (CDM/BBD): 3 vagas;

Condutor Mecânico (CDM/MEC): 3 vagas;

Cozinheiro (CZA): 12 vagas;

Eletricista (ELT): 4 vagas;

Moço de Convés (MOC): 15 vagas;

Moço de Máquinas (MOM): 45 vagas;

Taifeiro (TAA): 4 vagas.

Edital 2 Quadro de Mar: oficiais

Segundo Oficial de Máquinas (2OM): 51 vagas;

Segundo Oficial de Náutica (2ON): 40 vagas.

Edital 3 Quadro de Terra: nível médio e médio/técnico

As oportunidades são para áreas como Administração e Controle, Ambiental, Contabilidade, Dutos e Terminais, Enfermagem do Trabalho, Faixa de Dutos, Inspeção de Equipamentos e Instalações, Manutenção, Monitoramento Logístico, Naval, Projeto, Construção e Montagem, Química do Petróleo, Segurança e Suprimento de Bens e Serviços.

Edital 4 Quadro de Terra: nível superior

Administração, Advocacia, Análise Ambiental, Análise de Sistemas, Ciência de Dados, Comercialização e Logística, Comunicação Social (Jornalismo e Relações Públicas), Contabilidade, Enfermagem do Trabalho, Engenharias, Medicina do Trabalho, Nutrição, Psicologia, Química e Serviço Social.

Concurso terá medida para aumentar participação feminina

Divulgação/ Transpetro Concurso terá medida para aumentar participação feminina

Os processos seletivos terão um mecanismo de paridade de gênero na segunda fase. Segundo a Transpetro, a medida busca reduzir a sub-representação feminina nas carreiras contempladas pelo concurso.

Atualmente, cerca de 15% dos empregados da companhia são mulheres, enquanto os homens representam aproximadamente 85% do quadro.

A medida será aplicada somente na segunda etapa. Para isso, todos os candidatos precisarão atingir a nota mínima exigida na primeira.

Na classificação final, o desempenho dos candidatos continuará sendo considerado.

Cotas

Antes da publicação dos editais, foi realizado um sorteio para definir os cargos, áreas e polos onde serão destinadas as vagas reservadas para grupos étnico-raciais e pessoas com deficiência (PcD).

Ao todo, 30% das vagas e do cadastro de reserva serão destinados a grupos étnico-raciais, da seguinte forma:

25% para pessoas pretas e pardas;

3% para indígenas;

2% para quilombolas.

Outros 10% serão reservados para pessoas com deficiência (PcD).

O sorteio será feito em casos que a quantidade de vagas ou do cadastro de reserva por cargo, área e polo não permitir aplicar diretamente os percentuais previstos pela legislação.

O procedimento não seleciona candidatos e não interfere na classificação do concurso. A função da etapa é apenas definir onde serão aplicadas as vagas reservadas.

A data, as regras e os demais detalhes serão divulgados em edital específico.

Qual a validade do concurso?

Os processos seletivos terão validade de 18 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Os candidatos aprovados e classificados serão contratados pelo regime celetista ( CLT).

*Estagiária sob supervisão



