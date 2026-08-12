Divulgação/Nescafé Equipamento de IA para irrigação em cafezal no ES

O cafezinho nosso de cada dia é delicioso, porém tem um impacto ambiental considerável, especialmente se considerarmos o consumo de água. Um pé de café adulto precisa de 4 a 8 litros diários de água, variando conforme a fase de crescimento e o clima local.

Já em períodos secos, fazendas que utilizam irrigação podem gastar dezenas de milhares de litros por hectare por semana para manter a umidade adequada do solo.

Para tentar diminuir a utilização da água nas produções de café, a Nestlé decidiu lançar mão de um projeto piloto que utiliza inteligência artificial para otimizar a irrigação de cafezais em 20 propriedades do Espírito Santo.

Financiada pelo Nescafé Plan, programa global de sustentabilidade da marca, em parceria com a Smart Irriga, a iniciativa reduziu em até 36% o consumo de água por quilo de café produzido e diminuiu em cerca 15% o gasto com energia elétrica nas fazendas participantes.

O método é fazer com que as bombas utilizadas para irrigação funcionem apenas pelo tempo estritamente necessário.

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A solução combina estações meteorológicas instaladas diretamente nos talhões com uma plataforma de inteligência artificial capaz de analisar diariamente dados de temperatura do ar, precipitação, umidade relativa e evapotranspiração.

A partir dessas informações, o sistema determina automaticamente quando e quanto irrigar, aplicando água apenas quando as plantas realmente necessitam.

De acordo com a empresa, além do uso eficiente da água, a irrigação de precisão contribui para uma maturação mais uniforme dos grãos, melhora a florada e reduz a lixiviação de nutrientes, preservando a saúde do solo e criando condições mais favoráveis para aumentar a produtividade nas safras futuras.

Investimento

O investimento no projeto piloto foi de aproximadamente R$ 400 mil e integra o aporte global de 1 bilhão de francos suíços que a Nestlé destinou ao Nescafé Plan até 2030.

“Quase a totalidade das fazendas do programa já adotam técnicas de eficiência hídrica como a irrigação por gotejamento e o uso de inteligência artificial tem o potencial de agregar precisão ao modelo e contribuir para proteger nossa cadeia de fornecimento contra adversidades climáticas imprevistas”, afirma Rodolfo Clímaco, gerente de agricultura para Cafés na Nestlé e líder do Programa Nescafé Plan no Brasil.

O programa da Nestlé oferece assistência técnica a propriedades e promove a agricultura regenerativa. A companhia afirma que as fazendas que fazem parte da iniciativa apresentam, em média, 60% mais produtividade do que as convencionais.