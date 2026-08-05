REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL Valores pode ser consultados pelo aplicativo Meu INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou que os segurados que começaram a receber os benefícios a partir de maio terão o 13º salário pago em novembro.

Isso acontece devido à antecipação do abono para aposentados e pensionistas nos meses de abril e maio.

Já quem passou a receber após esse período terá o 13º liberado entre os dias 24 de novembro e 7 de dezembro.

A data varia de acordo com o número final do cartão do segurado, sem contar o dígito verificador.

Calendário do INSS

Benefícios de até 1 salário mínimo:



Final 1 - 24/11

Final 2 - 25/11

Final 3 - 26/11

Final 4 - 27/11

Final 5 - 30/11

Final 6 - 01/12

Final 7 - 02/12

Final 8 - 03/12

Final 9 - 04/12

Final 0 - 07/12

Benefícios acima de 1 salário mínimo:

Finais 1 e 6 - 01/12

Finais 2 e 7 - 02/12

Finais 3 e 8 - 03/12

Finais 4 e 9 - 04/12

Finais 5 e 0 - 07/12

Quem tem direito ao 13º

Tem direito ao abono aqueles que recebem aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, salário-maternidade ou auxílio-reclusão.

Os beneficiários do BPC/Loas ficam de fora, por se tratar de uma assistência social, e não previdenciária.

Os valores podem ser consultados por meio do aplicativo, site oficial ou pelo número 135 da Central de Atendimento, utilizando o login da conta gov.br.

*Estagiária sob supervisão



