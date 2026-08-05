O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou que os segurados que começaram a receber os benefícios a partir de maio terão o 13º salário pago em novembro.
Isso acontece devido à antecipação do abono para aposentados e pensionistas nos meses de abril e maio.
Já quem passou a receber após esse período terá o 13º liberado entre os dias 24 de novembro e 7 de dezembro.
A data varia de acordo com o número final do cartão do segurado, sem contar o dígito verificador.
Calendário do INSS
Benefícios de até 1 salário mínimo:
- Final 1 - 24/11
- Final 2 - 25/11
- Final 3 - 26/11
- Final 4 - 27/11
- Final 5 - 30/11
- Final 6 - 01/12
- Final 7 - 02/12
- Final 8 - 03/12
- Final 9 - 04/12
- Final 0 - 07/12
Benefícios acima de 1 salário mínimo:
- Finais 1 e 6 - 01/12
- Finais 2 e 7 - 02/12
- Finais 3 e 8 - 03/12
- Finais 4 e 9 - 04/12
- Finais 5 e 0 - 07/12
Quem tem direito ao 13º
Tem direito ao abono aqueles que recebem aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, salário-maternidade ou auxílio-reclusão.
Os beneficiários do BPC/Loas ficam de fora, por se tratar de uma assistência social, e não previdenciária.
Os valores podem ser consultados por meio do aplicativo, site oficial ou pelo número 135 da Central de Atendimento, utilizando o login da conta gov.br.
*Estagiária sob supervisão