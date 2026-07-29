Reprodução/INSS O pagamento segue o calendário oficial do INSS e será realizado conforme o número final do cartão de benefício.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou os pagamentos de julho para aposentados, pensionistas e demais beneficiários. Os depósitos começaram na segunda-feira (27) e seguem de forma escalonada até o dia 7 de agosto, conforme o calendário oficial.

Ainda não sabe quando o pagamento cai na sua conta? Basta conferir o número final do cartão do benefício e consultar o calendário oficial do INSS.

Calendário para quem recebe até um salário mínimo

Final 1: 27 de julho

Final 2: 28 de julho

Final 3: 29 de julho

Final 4: 30 de julho

Final 5: 31 de julho

Final 6: 3 de agosto

Final 7: 4 de agosto

Final 8: 5 de agosto

Final 9: 6 de agosto

Final 0: 7 de agosto

Calendário para quem recebe acima de um salário mínimo

Finais 1 e 6: 3 de agosto

Finais 2 e 7: 4 de agosto

Finais 3 e 8: 5 de agosto

Finais 4 e 9: 6 de agosto

Finais 5 e 0: 7 de agosto

Quem tem direito aos benefícios do INSS?

Os benefícios do INSS são destinados aos segurados da Previdência Social que contribuem ou já contribuíram para o instituto e atendem aos requisitos exigidos para cada modalidade.

Reprodução/ Meu INSS Aplicativo Meu INSS

Entre os principais benefícios estão aposentadorias, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), auxílio-acidente, auxílio-reclusão e salário-maternidade. Em cada caso, é necessário cumprir regras específicas, como tempo de contribuição, período de carência ou comprovação da condição que dá direito ao benefício.

Quem tem direito ao BPC/LOAS?

Reprodução Consulta do BPC no "Meu INSS"

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) garante o pagamento de um salário mínimo mensal para idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de qualquer idade. Em ambos os casos, é necessário comprovar que o beneficiário pertence a uma família de baixa renda.

Previsto na Lei Orgânica da Assistência Socia l (LOAS) e administrado pelo INSS, o benefício não é uma aposentadoria. Por isso, não é preciso ter contribuído para a Previdência Social para recebê-lo. Além disso, o BPC não dá direito ao 13º salário e não gera pensão por morte.

Para receber o benefício, é necessário:

Ter 65 anos ou mais, ou possuir deficiência comprovada por avaliação biopsicossocial;

Estar com o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado a cada dois anos, incluindo o CPF de todos os integrantes da família;

Possuir registro biométrico na Carteira de Identidade Nacional (CIN), no Título de Eleitor ou na base da Polícia Federal. Como consultar o benefício?

Quem deseja verificar a data do depósito ou o valor do benefício pode fazer a consulta sem sair de casa pelo Meu INSS, disponível tanto no site quanto pelo aplicativo para celulares.

Basta acessar a plataforma com a conta Gov.br e selecionar em "Extrato de Pagamento". No sistema, também é possível conferir o valor do benefício, acompanhar as próximas datas de depósito, atualizar dados cadastrais e acessar diversos serviços previdenciários.

Outra alternativa é a Central de Atendimento 135, que funciona de segunda-feira a sábado e oferece informações sobre benefícios, agendamentos e o calendário de pagamentos.

Os canais oficiais para consulta são:

Aplicativo Meu INSS;

Portal Meu INSS;

Central de Atendimento 135;

Agências do INSS, mediante agendamento.

Com o calendário já disponível, aposentados, pensionistas e demais segurados podem se programar para acompanhar a data do depósito e organizar melhor o orçamento do mês.

Atenção com golpes

Com o andamento dos pagamentos, também é importante redobrar os cuidados contra golpes. O INSS não envia links por mensagens para atualização de dados cadastrais e não solicita informações bancárias por telefone, SMS ou aplicativos de conversa.

Desconfie de mensagens que prometem antecipar benefícios, liberar valores extras ou pedem a confirmação de dados pessoais. Em caso de dúvida, utilize apenas os canais oficiais do INSS.

*Estagiária sob supervisão

