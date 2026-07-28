Reprodução São cerca de 872 vagas

Quem procura uma oportunidade no serviço público já pode se preparar. Concursos públicos e processos seletivos simplificados estão com inscrições abertas em Pernambuco e oferecem, ao todo, 766 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários chegam a R$ 15 mil.

As oportunidades estão distribuídas entre municípios da Região Metropolitana do Recife, do Agreste e do Sertão. Também há vagas na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) para o cargo de professor do ensino superior.

Confira os concursos e processos seletivos:

Prefeitura de Terra Nova

As inscrições vão até o dia 5 de agosto. Ao todo, são oferecidas 104 vagas para candidatos de diversos níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a R$ 13 mil, dependendo do cargo.

Entre as oportunidades, há vagas para vigia, técnico em enfermagem, educador físico, fisioterapeuta, nutricionista, entre outras. Para conferir o edital completo, clique aqui.

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)



As inscrições vão até o dia 16 de agosto. Ao todo, são oferecidas 41 vagas para candidatos de diversos níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a R$ 13,7 mil.

As oportunidades são destinadas a professores com formação de nível superior. Para conferir o edital completo, clique aqui.

Prefeitura de São Bento do Una

As inscrições vão até o dia 17 de agosto. Ao todo, são oferecidas 175 vagas para professores de diversas áreas. Os salários podem chegar a R$ 4,7 mil.

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Câmara de Belo Jardim

As inscrições vão até o dia 20 de agosto. Ao todo, são oferecidas 57 vagas para diversas áreas, destinadas a candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 2,8 mil.

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Prefeitura de Alagoinha

As inscrições vão até o dia 24 de agosto. Ao todo, são oferecidas 84 vagas para diversas áreas, destinadas a candidatos de níveis médio, técnico e superior. Os salários podem chegar a R$ 3,2 mil.

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Prefeitura de Exu

As inscrições vão até o dia 31 de agosto. Ao todo, são oferecidas 305 vagas para diversas áreas, destinadas a candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 15,1 mil.

Para conferir o edital completo, clique aqui.