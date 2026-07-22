Reprodução/ Instagram As mudanças exatas solicitadas por Trump ainda não estão claras

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (21) que vai aplicar tarifas de até 200% sobre medicamentos genéricos importados. A cobrança, no entanto, não será agora. Os remédios ficarão com tarifa zero pelos próximos dois anos e passarão a ser taxados em 100% a partir de agosto de 2028. Um ano depois, a alíquota sobe para 200%.

A medida faz parte da estratégia de Trump para incentivar empresas farmacêuticas a produzirem seus medicamentos em território americano e diminuir a dependência de produtos fabricados no exterior.

Na prática, a decisão atinge justamente os medicamentos mais utilizados pelos americanos. Segundo a FDA (Food and Drug Administration), agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, os genéricos representam cerca de 90% das prescrições dispensadas no país. Além disso, aproximadamente 70% desses remédios são produzidos fora do território americano.

Em publicação na rede social Truth Social, Trump afirmou que a medida foi criada para

Repatriar a produção farmacêutica de genéricos para a América, com uma penalidade para as empresas que decidirem não construir fábricas e equipamentos dentro do prazo estabelecido. Donald Trump, presidente dos EUA









Segundo o presidente, a partir de 1º de agosto de 2026, os medicamentos genéricos importados continuarão com tarifa zero por dois anos. Depois desse período, a cobrança será elevada para 100% durante um ano e, posteriormente, para 200%. Trump também afirmou que a política tem como objetivo "proteger o povo dos Estados Unidos" e destacou que as regras para medicamentos patenteados, de marca ou inovadores permanecerão inalteradas. O presidente ainda disse que instalações farmacêuticas estão sendo construídas "em níveis sem precedentes" no país.

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Os medicamentos genéricos haviam ficado de fora da primeira rodada de tarifas anunciada pela Casa Branca neste ano, que atingiu apenas remédios de marca e patenteados. Agora, eles passam a integrar a política tarifária do governo.

Apesar do aumento previsto para os genéricos, alguns parceiros comerciais continuarão com condições diferenciadas. Países que fecharam acordos comerciais com Washington, como Suíça, Japão, União Europeia e Coreia do Sul, terão tarifas reduzidas de 15%.

Reino Unido

Já o Reino Unido manterá tarifa zero sobre suas exportações de medicamentos pelos próximos três anos. O acordo firmado entre os dois países também prevê investimentos no setor farmacêutico e regras para a precificação dos remédios.

Além disso, empresas como Pfizer, AstraZeneca e Novo Nordisk fecharam acordos com o governo americano para ampliar investimentos em fábricas no país e reduzir os preços de alguns medicamentos. Em troca, conseguiram suspender parte das tarifas.

As empresas que pretendem expandir sua capacidade de produção nos Estados Unidos também poderão solicitar ao Departamento de Comércio um período de até quatro anos com tarifa reduzida de 20%, desde que comprovem os investimentos previstos.

Trump também afirmou que a política tarifária para medicamentos de marca e patenteados permanecerá sem alterações.

A Association for Accessible Medicines (AAM), entidade que representa fabricantes de medicamentos genéricos, informou que ainda analisa os detalhes da medida.

Em nota, o diretor-executivo da entidade, John Murphy, afirmou:

A indústria de genéricos está comprometida em buscar políticas que apoiem e estabilizem tanto o setor quanto o acesso necessário para garantir que os pacientes tenham opções confiáveis de medicamentos acessíveis. John Murphy, diretor-executivo da Association for Accessible Medicines

Na prática, a nova política pode mudar a estratégia de grandes farmacêuticas que exportam para os Estados Unidos. Agora, o mercado acompanha como empresas e parceiros comerciais irão reagir ao novo cronograma de tarifas e aos impactos da medida nos próximos anos.

*Estagiária sob supervisão